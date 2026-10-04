Pakistan'da Toyota Alphard tasarımlı yeni Metro elektrikli aracı tanıtıldı

·3·Teknoloji
Pakistan'da Toyota Alphard tasarımlı yeni Metro elektrikli aracı tanıtıldı

Pakistanlı Nora EV şirketi, yeni kompakt elektrikli minivanı Metro modelini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu aracın dış görünüşü ünlü Japon minivanları Toyota Alphard ve Vellfire modellerini açıkça anımsatıyor, ancak teknik özellikleri çok daha mütevazı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni elektrikli minivanın dış görünüşü, premium sınıf Japon otomobillerinin tasarım öğelerini yansıtıyor. Özellikle ön kısımda büyük bir radyatör ızgarası ve krom detaylara sahip dikey elemanlar bulunuyor; benzer motifler aracın yan ve arka kısımlarında da görülüyor.

Teknik özellikler ve boyutlar

Dışarıdan büyük görünmesine rağmen, Pakistan yapımı bu araç gerçek Alphard'dan önemli ölçüde daha küçük. Metro modeli, uzunluğu sadece 3900 milimetre olan şehir içi araç boyutlarına sahip ve 14 inçlik alaşım jantlarla donatılmış. Ayrıca, büyük minivanlarda bulunan sürgülü kapılar yerine burada standart açılır kapılar kullanılmış.

Aracın teknik özellikleri dış görünüşüne kıyasla oldukça mütevazı. Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru sadece 4 kW, yani yaklaşık 5 beygir gücü üretiyor. Buna rağmen, beş kişilik kabin; klima, elektrikli camlar, düğmeyle çalıştırma, geri görüş kamerası, Bluetooth ve USB portları gibi yeterli konfor özellikleriyle donatılmış.

Batarya türleri ve ek imkanlar

ixbt.com'un bildirdiğine göre, araç için müşterilere 9, 15 veya 23,1 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat bataryalar sunuluyor. En büyük batarya ile üretici, 250 ila 300 kilometre arasında bir menzil vaat ediyor. Ayrıca Nora EV, Pakistan'da hızlı batarya değişim istasyonları ağını geliştirmeyi planlıyor.

Uzun mesafe yolculuk yapmak isteyenler için ise benzinle çalışan bir yedek jeneratör sunuluyor. Küçük bir jeneratör ve 3 litrelik yakıt deposu yardımıyla 150–180 kilometre daha menzil ekleme imkanı sağlanmış. 2025 yılında kurulan Nora EV, gelecekte Pakistan'da gövde parçaları ve aydınlatma teknolojilerini yerelleştirmeyi hedefliyor.

Toyota AlphardNora EVElektrikli AraçPakistanOtomobiller
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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