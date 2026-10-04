Paraguay'da şiddetli fırtına: gökten tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Paraguay'daki şiddetli fırtına halka beklenmedik zorluklar yaşattı. Başkent Asunción ve birçok bölgede hava koşullarının aniden kötüleşmesiyle birlikte iri taneli dolu yağışı görüldü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bazı dolu tanelerinin boyutu tenis topu kadar büyüktü Gökten büyük bir hızla düşen dolu taneleri araçlara ciddi zarar verdi. Birçok otomobilin ön ve arka camları kırıldı, kaportalarında ise çeşitli ezikler oluştu.

Şiddetli fırtına sadece araçlara değil, konutlara da zarar verdi. Özellikle bazı evlerin çatılarının hasar gördüğü bildiriliyor.

Yerel medya organları, doğal afet sonucunda çok sayıda aracın hasar gördüğünü bildiriyor. Şu anda fırtınanın yol açtığı hasarın boyutu tespit ediliyor.

Paraguay'daki bu olay, iri taneli dolunun ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Halkın şiddetli fırtına sırasında açık alanlarda kalmaması ve mümkünse güvenli binalarda bulunması tavsiye ediliyor. tenis topu büyüklüğünde dolu yağarak ciddi hasara