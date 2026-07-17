Elon Musk ve Sam Altman arasındaki anlaşmazlık: Uzaydaki veri merkezi projesi gerçek mi

Yapay zeka teknolojileri ve uzay keşfi alanının iki önde gelen ismi olan Elon Musk ile Sam Altman arasındaki son gerilim, uzayda veri merkezleri (data-center) kurma konusunu gündeme taşıdı. Bu tartışma, sadece iki milyarderin kişisel görüşlerini değil, aynı zamanda modern teknolojik imkanlar ile gelecek planları arasındaki ciddi uçurumu da gözler önüne seriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşmazlık, Elon Musk'ın OpenAI CEO'su Sam Altman'ı dolandırıcılıkla suçlayan bir paylaşım yapmasıyla başladı. Buna karşılık Altman, Musk'ın uzayda yapay zeka işlem gücü konuşlandırma fikrini eleştirdi. Altman'a göre Musk, yatırımcılara uzaydaki veri merkezleri konseptini çok yakın vadede gerçekleşecek bir proje gibi sunuyor, bu da mevcut teknik imkanlarla çelişiyor.

Söz konusu olan, SpaceX şirketinin yapay zeka görevlerini yerine getirmek ve sorguları işlemek için tasarlanmış özel bir uydu ağını yörüngeye çıkarma planıdır. Yörünge tabanlı bilgi işlem sistemlerini geliştirmek, SpaceX'in piyasa değerinin yüksek değerlendirilmesini sağlayan temel faktörlerden biridir. Bu fikrin destekçileri, yörünge merkezlerinin yeni formatta bulut hizmetleri yaratacağına inanıyor.

Teknik engeller ve ekonomik verimlilik

Ancak uzay teknolojisi uzmanları, bu projenin hayata geçirilmesinin önünde bir dizi kısıtlama olduğunu vurguluyor. Ekonomik verimliliğe ulaşmak için yörüngeye yük taşıma maliyetlerinin mevcut seviyeden çok daha düşük olması ve yüksek kapasiteli uyduların seri üretimine geçilmesi şart. Mevcut teknolojiler, bu tür sistemlerin hızla genişletilmesine izin vermiyor.

SpaceX, bu sorunu çözmek için Starship roketine büyük umut bağlıyor. Şirket, bu roketi tamamen yeniden kullanılabilir bir sisteme dönüştürerek nakliye maliyetlerini ciddi oranda düşürmeyi planlıyor. Ancak yakın gelecekteki test uçuşlarında roketin her iki aşaması başarıyla geri getirilse bile, bu durum hemen ticari işletmeye geçileceği anlamına gelmiyor.

Edinilen bilgilere göre, Starship roketinin vaat edilen tam yeniden kullanılabilirlik moduna geçmesi birkaç yıl daha alabilir. Ayrıca SpaceX, yatırımcılara yakın vadede roketin ikinci aşamasının her uçuştan sonra kaybedilebileceğini de bildirdi. Böyle bir senaryo, uzaydaki veri merkezi altyapısını ekonomik açıdan verimsiz hale getirir.

Sonuç olarak, uzayda yapay zeka donanımlarına sahip özel uyduların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabileceği söylenebilir, ancak bu tür sistemlerin kitlesel ve sistematik bir şekilde devreye girmesinin ancak 2030'lu yıllarda gerçekçi olacağı düşünülüyor. Şimdilik Musk ve Altman arasındaki tartışma, teknolojik ilerlemenin gerçek hızı ile hırslar arasındaki bir mücadele olmaya devam ediyor.