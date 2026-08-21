Agresif sürüş, elektrikli otomobil bataryasını 2,5 kat daha hızlı yıpratıyor

Modern elektrikli otomobillerin en değerli ve temel parçası olan çekiş bataryalarının daha hızlı yıpranmasının başlıca nedenlerinden biri ortaya çıktı. Şanghay Elektrik Mühendisliği Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bilimsel analizlere göre, otomobili agresif kullanmanın batarya ömrünü normalden 2,5 kat daha hızlı tükettiği belirlendi. Bu sonucun, gelecekte çevre dostu ulaşım araçlarının kullanım kültürüne yeni yaklaşımlar getirmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Uzmanlar çalışmalarında, 2022 yılı boyunca Guangzhou'da kullanılan 15 elektrikli otomobilin gerçek kullanım verilerinden yararlandı. Araç hızı, batarya akımı, güç seviyesi, gerilim ve sıcaklık değerleri her 10 saniyede bir kaydedildi. Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri kullanılarak sürücüler, en sakin ve ekonomik kullanımdan en agresif sürüş tarzına kadar beş gruba ayrıldı.

Tehlikeli etken hız değil, güç talebi

Yapılan analizler, batarya için asıl tehlikenin yüksek hızın kendisi değil, bataryadan aynı anda yüksek miktarda güç talep edilmesi olduğunu gösterdi. Özellikle ani manevralar, yüksek torklu sert hızlanmalar ve hızlı şekilde tekrarlanan gaz-fren döngüleri bataryaya en ağır yükü bindiriyor. Bu nedenle şehir içindeki sürekli sert hızlanmaların, otoyollarda sabit ve hızlı ilerlemeye kıyasla bataryaya daha fazla zarar verdiği belirlendi.

Sürücülerin sürüş tarzları arasındaki farkın oldukça büyük olduğu görüldü. En agresif gruptaki sürücülerde batarya yıpranmasına neden olan tork yükü seviyesi, en sakin sürücülere kıyasla 18,4 kat daha yüksek çıktı. Ayrıca agresif sürüş sırasında bataryanın ortalama akımı 66,02 A seviyesine ulaşırken, sakin kullanımda bu değer yalnızca 20,56 A oldu.

Uzun vadeli sonuçlar ve simülasyon bulguları

Araştırmacılar, sürüş tarzının agresif kullanımdan ekonomik kullanıma değiştirilmesinin sonuçlarını da modelledi. Diğer tüm koşullar sabit kaldığında, yalnızca sürüş alışkanlığındaki değişiklik bataryanın kısa vadeli yıpranma stresini yüzde 91,3 oranında azaltabildi. Ancak bilim insanları, uzun vadeli tahminleri matematiksel modeller temelinde hesapladıklarını özellikle vurguluyor.

Modele göre, 1000 şarj-deşarj döngüsünün ardından en dikkatli sürüş tarzında batarya başlangıç kapasitesinin yaklaşık yüzde 21,15'ini kaybediyor. En agresif senaryoda ise bu oran yüzde 53,22'ye ulaşıyor. Gerçek koşullarda batarya ömrünün kimyasal bileşim, ortam sıcaklığı, soğutma sistemi ve daha birçok faktörden de etkilendiğini unutmamak gerekiyor.

IXBT.com'un aktardığına göre bu araştırma, sürüş tarzının batarya yıpranmasında bağımsız ve önemli bir etken olduğunu açıkça ortaya koydu. Elektrikli otomobil sahiplerinin yavaş sürmesi gerekmese de yalnızca yumuşak hızlanmalar tercih ederek ve ani kalkışları azaltarak aracın en pahalı parçasının ömrünü uzatmak mümkün.