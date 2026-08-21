Agresif sürüş, elektrikli otomobil bataryasını 2,5 kat daha hızlı yıpratıyor

·0·Teknoloji
Agresif sürüş, elektrikli otomobil bataryasını 2,5 kat daha hızlı yıpratıyor

Modern elektrikli otomobillerin en değerli ve temel parçası olan çekiş bataryalarının daha hızlı yıpranmasının başlıca nedenlerinden biri ortaya çıktı. Şanghay Elektrik Mühendisliği Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bilimsel analizlere göre, otomobili agresif kullanmanın batarya ömrünü normalden 2,5 kat daha hızlı tükettiği belirlendi. Bu sonucun, gelecekte çevre dostu ulaşım araçlarının kullanım kültürüne yeni yaklaşımlar getirmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Uzmanlar çalışmalarında, 2022 yılı boyunca Guangzhou'da kullanılan 15 elektrikli otomobilin gerçek kullanım verilerinden yararlandı. Araç hızı, batarya akımı, güç seviyesi, gerilim ve sıcaklık değerleri her 10 saniyede bir kaydedildi. Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri kullanılarak sürücüler, en sakin ve ekonomik kullanımdan en agresif sürüş tarzına kadar beş gruba ayrıldı.

Tehlikeli etken hız değil, güç talebi

Yapılan analizler, batarya için asıl tehlikenin yüksek hızın kendisi değil, bataryadan aynı anda yüksek miktarda güç talep edilmesi olduğunu gösterdi. Özellikle ani manevralar, yüksek torklu sert hızlanmalar ve hızlı şekilde tekrarlanan gaz-fren döngüleri bataryaya en ağır yükü bindiriyor. Bu nedenle şehir içindeki sürekli sert hızlanmaların, otoyollarda sabit ve hızlı ilerlemeye kıyasla bataryaya daha fazla zarar verdiği belirlendi.

Sürücülerin sürüş tarzları arasındaki farkın oldukça büyük olduğu görüldü. En agresif gruptaki sürücülerde batarya yıpranmasına neden olan tork yükü seviyesi, en sakin sürücülere kıyasla 18,4 kat daha yüksek çıktı. Ayrıca agresif sürüş sırasında bataryanın ortalama akımı 66,02 A seviyesine ulaşırken, sakin kullanımda bu değer yalnızca 20,56 A oldu.

Uzun vadeli sonuçlar ve simülasyon bulguları

Araştırmacılar, sürüş tarzının agresif kullanımdan ekonomik kullanıma değiştirilmesinin sonuçlarını da modelledi. Diğer tüm koşullar sabit kaldığında, yalnızca sürüş alışkanlığındaki değişiklik bataryanın kısa vadeli yıpranma stresini yüzde 91,3 oranında azaltabildi. Ancak bilim insanları, uzun vadeli tahminleri matematiksel modeller temelinde hesapladıklarını özellikle vurguluyor.

Modele göre, 1000 şarj-deşarj döngüsünün ardından en dikkatli sürüş tarzında batarya başlangıç kapasitesinin yaklaşık yüzde 21,15'ini kaybediyor. En agresif senaryoda ise bu oran yüzde 53,22'ye ulaşıyor. Gerçek koşullarda batarya ömrünün kimyasal bileşim, ortam sıcaklığı, soğutma sistemi ve daha birçok faktörden de etkilendiğini unutmamak gerekiyor.

IXBT.com'un aktardığına göre bu araştırma, sürüş tarzının batarya yıpranmasında bağımsız ve önemli bir etken olduğunu açıkça ortaya koydu. Elektrikli otomobil sahiplerinin yavaş sürmesi gerekmese de yalnızca yumuşak hızlanmalar tercih ederek ve ani kalkışları azaltarak aracın en pahalı parçasının ömrünü uzatmak mümkün.

Elektrikli OtomobilBataryaTeknolojiOtomobilAraştırma
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli olduGoogle Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli olduBugün, 01:56Dell XPS 13 dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’ya layık bir rakip olduDell XPS 13 dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’ya layık bir rakip olduBugün, 01:30Siber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılarSiber güvenlik uzmanlarını sahte konferansla kandırmaya çalıştılarBugün, 01:24Xiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını TanıttıXiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını TanıttıDün, 22:23Samsung yarı iletken fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdıSamsung yarı iletken fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırdıDün, 21:59Güney Kore'nin Sebit roketi testinde acil durum yaşandıGüney Kore'nin Sebit roketi testinde acil durum yaşandıDün, 21:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı