Değer kaybeden yıldızlar: La Liga'da hangi top futbolcular ucuzladı?

Futbol dünyasında oyuncuların piyasa değerini belirleyen prestijli Transfermarkt portalı, İspanya La Liga temsilcilerinin transfer değerlerini resmen güncelledi. Sunulan son analiz raporunda, sürekli zirvede yer alan bir dizi dev kulüp yıldızının transfer bedelinin aniden 10 milyon avro düşmesi dikkat çekti.

Değeri düşen liderler arasında Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'in as oyuncuları yer alıyor.

Değeri 10 milyon avro düşen 5 süper yıldız

Güncellenen verilere göre, La Liga'da en çok finansal değer kaybeden futbolcular şunlar oldu:

Frenkie de Jong (Barcelona): 130 milyon avro (-10 milyon avro);

Alejandro Balde (Barcelona): 40 milyon avro (-10 milyon avro);

Rodrigo De Paul (Atletico Madrid): 25 milyon avro (-10 milyon avro);

Julian Alvarez (Atletico Madrid): 110 milyon avro (-10 milyon avro);

Vinicius Junior (Real Madrid): 130 milyon avro (-10 milyon avro).

Düşüşe rağmen elit seviyede

Transfer değerinde düşüş gözlemlense de, bu oyuncular İspanya liginin en değerli varlıkları statüsünü koruyor:

130 milyonluk ikili: Frenkie de Jong ve Vinicius Junior, 130'ar milyon avroluk değerleriyle La Liga'nın en pahalı futbolcuları olmaya devam ediyor;

Julian Alvarez'in konumu: Atletico'nun Arjantinli forveti ise 10 milyonluk kayba rağmen, 110 milyon avroluk değeriyle listedeki en değerli üçüncü futbolcu konumunda.

Uzmanlara göre, sezon boyunca fiziksel durum, rotasyonlar ve takım sonuçları, bir sonraki güncellemelerde futbolcuların piyasa değerini tekrar etkileyebilir.