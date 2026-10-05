ABD mağazalarında 3D yazıcı ile üretilen et ve balık ürünleri satışa sunuldu

·3·Teknoloji
ABD mağazalarında 3D yazıcı ile üretilen et ve balık ürünleri satışa sunuldu

Gıda teknolojileri (FoodTech) alanında uzun yıllardır laboratuvar ortamında test edilen geleceğin gıdaları, günlük tüketim pazarına resmen giriş yaptı. Uluslararası inovasyon girişimi Steakholder Foods ABD süpermarketlerinde 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak "basılan" yapay biftek ve tavuk göğsü satışını başlattı.

Bu ürünler sadece bitki bazlı geleneksel kıyma değil, yüksek teknolojili 3D baskı yardımıyla gerçek et anatomisine uygun olarak üretilen ilk seri üretim ürünlerden biri oldu.

Gerçek mermer et dokusu nasıl oluşturuluyor?

Genellikle yapay veya bitki bazlı et ikamesi ürünlerin en büyük eksikliği, gerçek et liflerini (tekstür) ve çiğneme hissini verememeleriydi. Yeni teknoloji ise bu sorunu çözdü:

  • Lif ve yağ katmanı: 3D baskı yöntemi, gerçek hayvan etindeki karmaşık kas liflerini ve mermer ete özgü yağ katmanlarını mikro hassasiyetle katman katman yeniden oluşturuyor;

  • Doğal his: Sonuç olarak, pişirme ve tüketim sürecinde ürün, gerçek sığır veya kümes hayvanı etinden neredeyse ayırt edilemeyen bir yapı ve sululuk sunuyor.

Perfecta markası: Yazıcıda hazırlanan balık köfteleri

Üretici sadece kırmızı ve beyaz et değil, deniz ürünleri alanında da geniş bir ürün yelpazesi sundu:

  • Deniz tadı: Satışa sunulan Perfecta markası altında somon ve beyaz balık tadına sahip bitki bazlı köfteler tüketicilere sunuluyor;

  • Pazar coğrafyası: İnovatif ürünlerin ilk partisi, ABD'nin kuzeydoğu bölgelerindeki perakende zincirlerinde ve özel mağazalarda satılmaya başlandı;

  • Ekolojik fayda: Proje sahiplerine göre, bu tür ürünler hayvancılık ve aşırı balık avcılığının çevreye verdiği zararı ciddi oranda azaltmaya yardımcı oluyor.

Pazar analistleri, bu girişimin başarısının gıda endüstrisinde 3D teknolojilerinin dünya genelinde yaygınlaşmasında belirleyici bir itici güç olacağını vurguluyor.

Steakholder FoodsPerfecta3D YazıcıGıda TeknolojileriFoodTech
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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