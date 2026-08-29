Dünkü büyük galibiyetin ardından Abdukodir Khusanov'a kaç puan verildi?

·6·Spor
Dünkü büyük galibiyetin ardından Abdukodir Khusanov'a kaç puan verildi?

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester Citydeplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek ikna edici bir galibiyet aldı. Karşılaşmada 'Vatandaşlar' forması giyen vatandaşımız Abdukodir Khusanov ilk 11'de sahaya çıkarak sağ bekte aktif ve sağlam bir performans sergiledi.

Özbek 22 yaşındaki futbolcu, maçın 89. dakikasına kadar sahada kalarak görevini başarıyla yerine getirdi ve teknik heyetin kararıyla oyundan alındı.

Khusanov'un kanattaki güven veren performansı

Dünyaca ünlü istatistik portalı Sofascore bu maçta forma giyen her futbolcunun performansını rakamlar ve somut verilerle değerlendirdi:

  • Khusanov'a verilen puan: Portal uzmanları, Abdukodir Khusanov'un savunma ve hücumdaki verimli oyununu 7,1 puan ile değerlendirdi;

  • Hız ve disiplin: Savunmacı, rakip kanat oyuncularına karşı ikili mücadelelerde güven verdi ve 89 dakika boyunca pozisyon hatası yapmadı;

  • Teknik direktörün güveni: Khusanov'un sağ bekte ilk 11'de yer alması, takımın taktiksel düzeninde önemli bir figür haline geldiğini gösteriyor.

Sofascore: Manchester Cityfutbolcularının tam puan tablosu

  • Rayan Cherki — 8,6 (Maçın adamı, iki golün sahibi);

  • Erling Haaland — 8,1 (Hücum lideri, 2 gol);

  • Ruben Dias — 7,7;

  • Marc Guehi — 7,7;

  • Elliot Anderson — 7,7;

  • Abdukodir Khusanov — 7,1;

  • Phil Foden — 6,9;

  • Josko Gvardiol — 6,6;

  • Gianluigi Donnarumma — 6,4;

  • Antoine Semenyo — 6,3;

  • Nico O'Reilly — 6,3.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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