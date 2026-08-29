Ishimbayev, Özbek dövüşçü ile tarihi karşılaşma öncesi sırlarını açıkladı

Rusya'nın Ufa şehrinde kıran kırana geçen dövüşlere sahne olan prestijli Prime FL liginin bir sonraki büyük turnuvası gerçekleşecek. Gecenin ana maçında, ligin mevcut 77 kg şampiyonu Ilnar «Hunter» Ishimbayev, orta sıklet (84 kg'a kadar) boşta bulunan şampiyonluk kemeri için vatandaşımız Bobur «Qarshilik» Qurbonov ile oktagonda karşı karşıya gelecek.

Aslında Ishimbayev bu tarihte «Maestro» lakaplı Khamzat Kuriyev ile rövanş maçına çıkacaktı. Ancak maça bir hafta kala rakibi ciddi bir sakatlık yaşayarak çekildi ve organizatörler acilen Özbekistanlı tecrübeli nakavtçı Bobur Qurbonov'u davet etti.

«Qurbonov'un fiziği beni düşündürdü»: Hunter'dan samimi itiraf

Ilnar Ishimbayev, son dakikadaki rakip değişikliğine rağmen bu tehlikeli maçı neden kabul ettiğinin nedenlerini açıkladı:

Rakip değişikliğine tepki: «Khamzat'ın maçtan çekilmesi beni pek şaşırtmadı, günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Elbette Kuriyev ile maç hayranlar için çok önemliydi ancak sporda böyle durumlar yaşanabiliyor;

Sıklet ve fizik farkı: Bobur Qurbonov hakkında teklif geldiğinde, ilk olarak fiziği beni düşündürdü. Onun doğal kilosu 84 kg değil, 93 kg'ın bile üzerinde. Bu benim bile ana sıkletim değil;

Dikkat ve plan: Altı aydır dövüşmüyordum, oktagonu özledim. Tüm artı ve eksileri tartıp kabul ettim. Artık Qurbonov'a karşı daha dikkatli olacağım, ağır sıklet bir dövüşçünün sert darbelerini üzerimde denemek istemiyorum. Ayrıca bu uluslararası düzeyde bir karşılaşma».

Eldivensiz dövüşler tarihinde yeni bir rekorun eşiğinde

Bu karşılaşma «Hunter» için sadece bir sonraki galibiyet değil, aynı zamanda tarihi bir sonuç kaydetme fırsatı da sunuyor: