39 yaşında muhteşem şov: Messi, Inter Miami formasıyla ilk pokerini yaptı

·25·Spor
39 yaşında muhteşem şov: Messi, Inter Miami formasıyla ilk pokerini yaptı

ABD MLS normal sezonu kapsamında oynanan Inter Miami— Montreal karşılaşması (7:1), dünya futbol efsanesi Lionel Messi'nin yeni bir kusursuz resitaline sahne oldu. 39 yaşındaki Arjantinli golcü, rakip filelere 4 gol gönderip bir de asist yaparak takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.

Bu maç Lionel Messinin Inter Miami formasıyla ilk resmi pokeri olarak kayıtlara geçti ve oyuncunun kariyerindeki en parlak sayfalardan biri oldu.

Barcelona döneminden beri ilk kez: Messi'nin 8. pokeri

Messi'nin bu kişisel rekoru, futbol tarihindeki özel istatistikleri güncelledi:

  • Kariyerindeki 8. poker: Montreal'e karşı oynanan mücadele, Lionel Messi'nin profesyonel kariyerinde bir maçta en az 4 gol attığı sekizinci karşılaşma oldu;

  • 2020'den bu yana ilk kez: Yıldız oyuncu, en son 22 Şubat 2020 tarihinde Barcelona formasıyla La Liga'da Eibar'a karşı (5:0) poker yapmıştı. 6 yılı aşkın bir süre sonra bu başarıyı MLS sahalarında tekrarladı;

  • Suarez'e asist: Messi sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda eski takım arkadaşı ve dostu Luis Suarez'in attığı gole de şık bir asist yaptı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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