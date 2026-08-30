39 yaşında muhteşem şov: Messi, Inter Miami formasıyla ilk pokerini yaptı

ABD MLS normal sezonu kapsamında oynanan Inter Miami— Montreal karşılaşması (7:1), dünya futbol efsanesi Lionel Messi'nin yeni bir kusursuz resitaline sahne oldu. 39 yaşındaki Arjantinli golcü, rakip filelere 4 gol gönderip bir de asist yaparak takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.

Bu maç Lionel Messinin Inter Miami formasıyla ilk resmi pokeri olarak kayıtlara geçti ve oyuncunun kariyerindeki en parlak sayfalardan biri oldu.

Barcelona döneminden beri ilk kez: Messi'nin 8. pokeri

Messi'nin bu kişisel rekoru, futbol tarihindeki özel istatistikleri güncelledi: