Özbek futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanmasına ramak kalmıştı. Fransa'nın prestijli Ligue 1 turnuvası katılımcılarından Brest, Taşkent ekibi Paxtakor'un savunma oyuncusu Muhammadrasul Abdumajidov'a ciddi ilgi gösterdi. Ancak Taşkent temsilcisi, genç ve yetenekli futbolcusunun Avrupa'nın beş büyük liginden birine gitmesine izin vermek istemedi.

Bu sansasyonel transferin detaylarını tanınmış spor gazetecisi Narzulla Saydullayev açıkladı.

Kamoliddin Tojiyev'in vetosu ve tarihi fırsat

Edinilen bilgilere göre, bu transferin iptal edilmesinde takımın teknik direktörünün tutumu belirleyici rol oynadı:

Teknik direktörün kararı: Paxtakor Teknik Direktörü Kamoliddin Tojiyev, Muhammadrasul Abdumajidov'un takım için stratejik öneme sahip bir oyuncu olduğunu göz önünde bulundurarak, oyuncunun Fransa'ya transferine şahsen karşı çıktı;

Özbek futbolu için nadir bir durum: Bugüne kadar Özbekistan Süper Ligi'nden doğrudan Avrupa'nın 'Top-5' liglerine (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) hiçbir yerli futbolcu transfer edilmemişti. Bu transfer gerçekleşseydi Abdumajidov tarihe geçecekti.

Fransa'daki durum: Brest nasıl bir takım?

Abdumajidov ile ilgilenen Brest kulübü, şu anda Fransa şampiyonasında şu istatistiklere sahip: