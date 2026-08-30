Real Madrid içinde Mourinho'nun dönüşü hakkında neler konuşuluyor?

Real Madrid'de teknik direktör değişikliği meyvelerini vermeye başladı. Deneyimli Portekizli uzman José Mourinho'nun takıma gelişiyle birlikte soyunma odasında ve kulüp yönetiminde büyük olumlu değişimler gözlemleniyor. Saygın İspanyol gazetesi AS tarafından verilen bilgilere göre, "Kraliyet Kulübü" yönetimi ve futbolcular arasında Mourinho'yu getirmenin en doğru adım olduğuna dair inanç her zamankinden daha güçlü.

Kulüp içindeki atmosfer, önceki teknik direktör Xabi Alonso dönemindeki durumdan kökten farklılaşarak tamamen yeni bir psikolojik ve çalışma disiplinine kavuştu.

«Zorlamadan inandırmak»: Mourinho Real Madrid'e nasıl yeni bir soluk getirdi?

«The Special One» lakaplı Portekizli uzman, Madrid'deki çalışmalarına takımdaki günlük alışkanlıkları, iç disiplin kurallarını ve antrenman düzenini kökten yenileyerek başladı:

Her futbolcuyla birebir görüşme: José Mourinho, takımdaki her oyuncuyla ayrı ayrı görüşerek onlardan nasıl bir oyun ve sorumluluk beklediğini, takımın önüne konulan hedefleri net bir şekilde açıkladı;

Herkes için yeni bir şans: Daha önce ilk 11'e giremeyen, yedek kulübesinde kalan veya güven kaybeden futbolculara da kendilerini göstermeleri ve ilk 11'de yer bulmaları için tam fırsat tanındı;

Psikolojik yaklaşım: Belirtildiğine göre, Portekizli teknik adam taktiksel fikirlerini futbolculara zorla kabul ettirme yoluna gitmiyor. Aksine, oyuncuları kendi vizyonuna ve galibiyet getiren felsefesine gönülden inandırmayı başarıyor.

«En iyi transferimiz Mourinho!»

Madrid kulübü yönetimi ve uzmanlar, Mourinho'nun ilk haftalardaki performansına yüksek not vererek, yaz döneminin en önemli başarısının futbolcular değil, teknik direktörlük koltuğunda yapılan değişiklik olduğunu vurguluyor:

«Bu yaz yaptığımız en iyi transfer sahada değil, yedek kulübesinde gerçekleşti», şeklinde görüş bildiriyor kulüp yönetimi yetkilileri.

Böylesine güven verici bir başlangıç ve takımdaki sağlıklı ortam, Real Madrid'in La Liga ve Avrupa arenasında şampiyonluk yarışının ana gücü haline geleceğinin habercisi.