Shomurodov Türkiye'de üst üste 3. maçında gol atarak rekor kırıyor!
Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. İstanbul derbisi statüsündeki bu mücadele, tamamen Özbekistan milli takımı kaptanı Eldor Shomurodov'un şovuna dönüştü.
Maçta perdeyi açan ve rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon yaratan Shomurodov, sezondaki gol serisini sürdürüyor.
Shomurodov'un kahramanlığı: Maçtaki tüm tehlikeli pozisyonların kronolojisi
Mücadele boyunca Eldor Shomurodov rakip savunmacıların başına bela oldu:
11. dakika: Olsen'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Shomurodov yükseldi ve kafa vuruşuyla tehlike yarattı;
18. dakika — GOL! (1-0): Bozok'un pasından sonra Shomurodov ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top savunmaya çarparak yön değiştirdi ve kaleci Gianniotis'i yanıltarak ağlarla buluştu;
20. dakika: Topu rakipten kapan Eldor ceza sahasına girerek şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğe çarparak oyun alanına geri döndü;
69. dakika: Opoku'nun isabetli pasından sonra Özbek forvet bir net fırsat daha yarattı;
78. dakika: Operi'nin kanattan ortasında Shomurodov penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı ancak top yine direğe çarparak geri döndü;
81. dakika — Beraberlik golü (1-1): Benedyczak'ın pasında Diabate skoru eşitleyerek dengeyi getirdi.
Bu beraberliğin ardından Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Takımı 4. haftada son şampiyon Galatasaray'a karşı zorlu bir maç bekliyor.
Gol krallığı yarışı: Shomurodov yıldızlar arasında
Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde üst üste ikinci sezon Altın Ayakkabı'nın en büyük adaylarından biri oluyor:
Sezon başlangıcı sonucu: Shomurodov ilk 3 maçta 3 gol atarak (her maçta birer gol) gol krallığı listesinde 2. sıraya yükseldi;
Osimhen ile rekabet: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 3 maçta 5 golle liderliği elinde tutuyor;
Yıldızların takibi: Her iki forvetin ardından hanelerine 2'şer gol yazdıran Mohamed Salah, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi ünlü yıldızlar geliyor.
…