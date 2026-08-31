Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu Çin'de ön siparişe açıldı

Çin pazarında yenilikçi teknolojileriyle tanınan Huawei, yeni amiral gemisi cihazı Huawei Mate XT 2 için ön siparişleri almaya başladı. Bu cihazın, modern gadget pazarında yeni bir aşama başlatması ve bu tür teknolojilere olan ilgiyi daha da artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği içeriden bilgi sızdıran Digital Chat Station'a göre, yeni nesil cihaz oldukça ince bir gövdeye sahip ve tamamen açıldığında yaklaşık 10 inçlik devasa bir ekran sunuyor. Bu, kullanıcılara aynı anda hem tablet hem de akıllı telefon deneyimi sağlıyor.

Cihazın teknik özellikleri ve ekran detayları

Akıllı telefonun dış ekranı, ön kamera için özel bir çentik ile donatılmıştır. İç ekran da kendi kamera çentiğine sahiptir. Cihazın güvenliğini sağlamak amacıyla parmak izi okuyucusu gövdenin yan tarafına yerleştirilmiş olup, kullanım kolaylığı sunmaktadır.

Mate XT 2 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri RAM kapasitesidir. Belirtilenlere göre, bu serideki tüm cihazlar konfigürasyon ayrımı olmaksızın doğrudan 16 GB RAM ile donatılmıştır.

Depolama kapasitesi ve gizlilik özellikleri

Cihazın dahili depolama alanı da oldukça etkileyici. Maksimum dahili depolama kapasitesinin 2 TB'a ulaştığı bildiriliyor. Bu, kullanıcılara çok büyük miktarda veriyi hiçbir kısıtlama olmaksızın saklama imkanı tanıyor.

Ayrıca, 1 TB ve 2 TB dahili depolama alanına sahip versiyonlar, benzersiz bir özellik olan gizlilik ekranı ile donatılmıştır. Bu teknoloji, ekranın görüş açısını kısıtlamaya yarar. Sonuç olarak, çevredeki yabancılar ekrandaki bilgileri kolayca göremez ve bu da kullanıcı gizliliğini artırır.

Şu anda Çin'de bu ilgi çekici cihaz için ön siparişler resmen başlamış olup, sipariş veren müşterilere çeşitli avantajlı bonuslar da sunulmaktadır.