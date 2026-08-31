BAE, İran'ın ABD hava üssüne yönelik saldırılarının ardından bir insansız hava aracını ele geçirdiğini duyurdu

·5·Dünya
BAE, İran'ın ABD hava üssüne yönelik saldırılarının ardından bir insansız hava aracını ele geçirdiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin karasuları üzerinde İran'a ait bir insansız hava aracının ele geçirildiğini duyurdu. Bu konuda NUR.KZ haber verdi.

BAE Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran tarafından fırlatılan bir İHA'nın ele geçirildiğini bildirdi.

«BAE Hava Kuvvetleri, İran tarafından yaklaşan insansız hava aracının ülkenin karasuları üzerinde tespit edilmesinin ardından gerekli önlemleri aldı.

Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin her türlü olası tehdide karşı koymak için yüksek teyakkuz durumunda olduğunu teyit eder. Hava savunma sistemleri, ülke hava sahasını günün 24 saati kesintisiz olarak izlemeye ve korumaya devam etmektedir.

Bakanlık ayrıca halkı bilgi alırken yalnızca resmi kaynaklara güvenmeye ve çeşitli söylentileri veya doğrulanmamış bilgileri yaymamaya çağırdı», ifadesi yer aldı.

Xinhua ajansının bildirdiğine göre, İran ordusu BAE'de bulunan ABD'ye ait Al-Minhad hava üssüne İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran ordusunun, hava üssündeki ABD askeri helikopterlerinin ve personelinin bulunduğu bölgelere onlarca İHA ile saldırı düzenlediği belirtiliyor.

Daha önce ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait tesislere deniz mayınları yerleştirilmesini önlemek amacıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. İran ise misilleme olarak Ürdün'deki ABD askeri hava üslerine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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