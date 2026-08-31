Batı Kazakistan'da bir anaokulu muhasebecisi maaşını 30 milyon tenge artırdı

Batı Kazakistan bölgesinin Sırım ilçesindeki bir anaokulunun muhasebecisi, bütçe fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Beş yıl boyunca, kadro cetvelinde belirlenen maaşının üzerinde, kendi banka hesaplarına 30 milyon tengeden fazla (yaklaşık 65 bin dolar) para aktardığı tespit edildi.

Bu durum Batı Kazakistan Bölge Savcılığı tarafından açıklandı.

Savcılık soruşturması sırasında, anaokulu muhasebecisinin birkaç yıl boyunca maaşını haksız yere artırdığı ve fazla tutarları kişisel banka hesaplarına aktardığı belirlendi.

Söz konusu olayla ilgili olarak ilçe savcılığı tarafından Kazakistan Ceza Kanunu'nun 189. maddesinin 4. fıkrasının 2. bendi (çok büyük miktarda zimmete para geçirme) uyarınca soruşturma başlatıldı. Dava daha sonra Batı Kazakistan Bölgesi Ekonomik Soruşturma Departmanına devredildi.

Şu anda ceza davasıyla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir.

Kazakistan yasalarına göre, bu maddeden suçlu bulunan bir kişiye mal varlığına el konulması, belirli görevlerde bulunma veya belirli faaliyetleri yürütme hakkından mahrum bırakılmasının yanı sıra 12 yıla kadar hapis cezası verilebilir.