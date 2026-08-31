San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)

·14·Dünya
San Francisco'da makinist uyuyakaldı ve başka bir trene çarptı (video)

San Francisco'da bir Muni hafif raylı sistem makinistinin sürüş sırasında uyuyakaldığını gösteren bir video yayıldı. Ardından tren, raylarda duran başka bir Muni trenine çarptı.

Olay, 31 Temmuz sabahı San Francisco Hayvanat Bahçesi'nin kuzeyinde, 47. Cadde ve Wawona Sokağı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Video kaydında makinistin birkaç saniye boyunca uyukladığı, ardından aniden uyanarak önündeki trenin yaklaştığını fark ettiği görülüyor.

Çarpışma sonucunda trenin ön camı tuzla buz oldu. Olay sırasında her iki trende de yolcu bulunmuyordu. Makinistin hafif yaralandığı bildirildi.

San Francisco Belediye Ulaşım Ajansı (SFMTA), ilk incelemelerde tren veya demiryolu altyapısındaki teknik arızaların kazaya neden olmadığını belirtti. İlk bulgulara göre çarpışma, makinistin yorgunluğu nedeniyle yaptığı hatadan kaynaklandı.

Şu anda olayla ilgili resmi soruşturma devam ediyor. Makinist geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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