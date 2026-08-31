Rafael Leão Galatasaray'a transferinin ardından sürpriz açıklamalarda bulundu

Avrupa transfer piyasasındaki bir başka sansasyonel anlaşma daha gerçekleşti. Milan ve Portekiz milli takımının yıldız forveti Rafael Leão, Türkiye'nin Galatasaray kulübünün bir parçası oldu. 27 yaşındaki Portekizli yıldız, İstanbul devine transferinin ardından kulüp basın birimine verdiği geniş röportajda bu kararının nedenlerini açıkladı.

Kanat oyuncusu, İstanbul kulübü yönetiminin kendisini kadrosuna katmak için yaz başından beri kararlı bir şekilde çalıştığını belirtti.

«Haziran ayından beri beni getirmeye çalıştılar»: Leão'nun ilk sözleri

Rafael Leão, Galatasaray'a katılma detayları ve takımdaki hedefleri hakkında şunları söyledi:

Kulübün yoğun ilgisi: «Galatasaray, haziran ayından beri beni buraya getirmek için çok çaba sarf etti. Gösterdikleri yoğun ilgi ve güven için onlara çok teşekkür ederim»;

Ana hedef — kupalar: «Burası çok büyük bir kulüp. Geçen sezon takım şampiyon oldu, ben de buraya kupalar kazanmak ve taraftarlara o zafer duygusunu yaşatmak için geldim. Kadro çok güçlü kuruluyor ve ben de takımın başarılarına katkıda bulunmak istiyorum»;

Taraftarlara mesaj: «Taraftarlarımıza mutluluk yaşatmak, gollerim ve asistlerimle takımı ileriye taşımak istiyorum. Bu yüzden onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum».

Rafael Leão'nun Milan'daki istatistikleri

Portekizli yetenekli forvet, Serie A'daki son sezonunda şu istatistiklere ulaşmıştı: