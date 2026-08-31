Bir gecede rekor sayıda 239 İHA düşürüldü: Yoğun saldırı
Rusya bölgeleri, 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece geniş çaplı ve yoğun bir drone saldırısına maruz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, ülkenin nöbetçi Hava Savunma (PVO) sistemleri gece boyunca rekor sayıda insansız hava aracını etkisiz hale getirmeyi başardı.
Resmi raporda, 30 Ağustos saat 20:00 ile 31 Ağustos sabah 08:00 arasındaki 12 saatlik zaman diliminde toplam 239 uçak tipi İHA yakalandığı ve imha edildiği açıklandı.
15'ten fazla bölge hedefte: İHA'lar nerelerde düşürüldü?
Askeri kurum tarafından sağlanan bilgilere göre, saldırının coğrafyası oldukça geniş kapsamlıydı. İnsansız hava araçları aşağıdaki bölgelerin semalarında imha edildi:
Sınır ve merkez bölgeler: Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol ve Tula bölgeleri;
Güney ve Volga bölgeleri: Rostov, Samara, Saratov, Tambov bölgeleri ve Krasnodar Krayı;
Başkent ve deniz akvatoryumu: Moskova bölgesi, Kırım Cumhuriyeti ve Karadeniz üzerinde.
Rostov bölgesinde neler yaşandı?
Saldırının ana darbelerinden birini alan Rostov bölgesindeki duruma ilişkin bölge valisi Yuriy Slyusar sabah saatlerinde resmi bir açıklama yaptı:
30'dan fazla İHA: Bölge semalarında hava savunma güçleri tarafından 30'dan fazla insansız hava aracı düşürüldü;
6 ilçede tehlike: Valinin ifadelerine göre, etkisiz hale getirme çalışmaları bölgenin 6 ana ilçesinde; Çertkovo, Şolohov, Tarasov, Millerovo, Verhnedon ve Bokov ilçeleri sınırlarında gerçekleştirildi.
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