Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihindeki en tehlikeli ve dramatik siyasi sınavlardan biriyle karşı karşıya. Etkili küresel Politico yayın organı analisti ve İngiliz köşe yazarı John Kampfner'in yazdığına göre, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak bölgesel seçimlerde «Almanya için Alternatif» (AfD) partisinin güçlenmesi, tüm ülkeyi, Avrupa Birliği'ni ve küresel siyasi dengeyi sarsabilir.

Analistler, bu seçimlerin sonucunda AfD'nin Sahra Wagenknecht liderliğindeki sol parti «Akıl ve Adalet İçin» (BSW) ile koalisyon kurarak bölgesel hükümeti oluşturma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

«On yıllardır görülmemiş kriz»: Avrupa'yı ne endişelendiriyor?

Eylül ayında beklenen siyasi süreçler ve olası riskler şunlardır:

Seçim coğrafyası: Saksonya-Anhalt'ın yanı sıra, Mecklenburg-Batı Pomeranya'da da AfD'nin güçlü pozisyonları gözlemlenirken, Berlin'de sol güçler liderlik ediyor;

Merkezi hükümetin çöküşü: Kampfner, bu tür sonuçların önümüzdeki haftalarda veya aylarda Almanya'nın mevcut hükümetini derin bir krize sürükleyebileceğini, yönetim sistemini aksatabileceğini ve istikrarı önemseyen ülkeyi paniğe sevk edebileceğini belirtiyor;

Ekonomik faktör: Ülke sanayisi ve ekonomisi yavaşlarken siyasi istikrarsızlığın artması, Brüksel ve Londra'daki liderleri de ciddi şekilde endişelendiriyor.

Putin, Trump ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar meselesi

Bu seçimler sadece Almanya'nın iç siyaseti için değil, aynı zamanda büyük jeopolitik merkezler için de önemli bir dönüm noktası haline geldi:

İki liderin takibinde: Analiste göre, bu seçimlerin sonucunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump büyük bir ilgiyle takip ediyor;

Yaptırımlar ve MAGA bağlantıları: AfD partisi, Almanya'nın mevcut politikasını eleştirerek Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için açık çağrıda bulunuyor. Donald Trump'ın MAGA hareketi ise Avrupa Birliği politikasını eleştirerek AfD ile ilişkilerini geliştiriyor.

Ulrich Siegmund'un keskin planları

Partinin Saksonya-Anhalt'taki lider adayı Ulrich Siegmund iktidara gelirse bir dizi radikal kararı uygulamayı vaat ediyor: