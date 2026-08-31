Resmi: Manchester City 40 milyon avroluk yeni yıldız transferini duyurdu

·4·Spor
Resmi: Manchester City 40 milyon avroluk yeni yıldız transferini duyurdu

İngiltere Premier Lig'in mevcut lideri Manchester Citytransfer piyasasında bir önemli hamle daha yaptı. "Vatandaşlar", Brezilya'nın Palmeiras kulübünden 22 yaşındaki hücum kanat oyuncusu Allan'ın transferini resmen açıkladı.

Yetenekli Brezilyalı futbolcu Manchester Cityile 2031 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

40 milyon avro ve bonuslar: Transfer detayları

Anlaşmanın mali yönleri ve takımdaki durumla ilgili temel gerçekler:

  • Mali değer: Palmeiras kulübü bu transferden garantili 40 milyon avro gelir elde edecek. Ayrıca sözleşmede futbolcunun başarılı performansına bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor;

  • Uzun vadeli güven: 2031 yılına kadar olan anlaşma, İngiliz devinin genç yeteneği geleceğin temeli olarak gördüğünü kanıtlıyor;

  • Lig tablosundaki liderlik: Yeni sezona güvenli bir başlangıç yapan Enzo Maresca yönetimindeki Manchester Cityilk 2 haftanın ardından 6 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Allan'ın Palmeiras'taki verimliliği

22 yaşındaki futbolcu, 2026 sezonunda Brezilya Şampiyonası'nda önemli bir maç tecrübesi kazandı:

  • Maç sayısı: Brezilya Şampiyonası kapsamında toplam 42 maçtaforma giydi;

  • Goller ve asistler: Hücum hattında aktif rol alarak rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.

Manchester CityPremier LeagueTransferAllanPalmeiras
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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