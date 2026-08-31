Yeni adres Anfield: Bradley Barcola'nın 150 milyon avroluk süper transferinin detayları

Yaz transfer döneminin en büyük ve ses getiren anlaşmalarından biri resmen açıklandı. İngiliz kulübü Liverpool, Fransa milli takımı ve PSG'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcolakadrosuna kattı. Merseyside ekibi, Fransız yıldız için astronomik bir bedel olan 150 milyon avro ödedi.

Liverpool'un Barcola ile 2032 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

150 milyon avroluk anlaşmanın detayları ve sözleşme süresi

Anlaşmanın temel mali ve idari maddeleri:

Rekor ücret: Barcola'nın transferi Liverpool tarihindeki en pahalı hamlelerden biri oldu ve toplam maliyeti 150 milyon avroyu buldu;

Uzun vadeli proje: Kulüp, oyuncuya tam güven duyarak geleceği planlamak adına 2032 yazına kadar sözleşme imzaladı;

Hücum hattını güçlendirme: Merseyside ekibi, bu transferle kanat hücumlarını yüksek hız ve teknik beceriyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Barcola'nın PSG'deki parlak istatistikleri

23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, 2023'ten bu yana Paris kulübünde şu istatistiklere ulaştı: