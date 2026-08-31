Honor Magic 9 Pro amiral gemisi çift 200 MP kamera ile geliyor

Çin teknoloji pazarında amiral gemisi akıllı telefon segmentini yeni bir seviyeye taşıyacak bir cihaz tanıtıma hazırlanıyor. Ünlü ve güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşan üst segment akıllı telefonun temel teknik özelliklerini açıkladı; ixbt.com'un haberine göre bu cihaz, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde genişletecek gelişmiş bir kamera setine sahip olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelişmiş optik ve benzersiz yetenekler

Yayılan bilgilere göre, yeni Çinli amiral gemisi, ana bloğunda aynı anda iki adet 200 megapiksellik sensörü bir araya getiriyor. Özellikle ana modül, 1/1,28 inç optik formatlı 200 megapiksellik sensör, F/1,57 diyafram açıklığına sahip lens ve 3 dereceye kadar sapmaları telafi edebilen optik görüntü sabitleme sistemi ile donatılacak. Buna 50 megapiksellik geniş açılı bir kamera eşlik edecek.

Özellikle dikkat çeken bir nokta ise periskopik telefoto lensin de 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak olmasıdır. Bu tür kameralar için oldukça büyük sayılan 1/1,4 inç format ve F/2,6 diyafram açıklığına sahip optikler, yüksek kaliteli yakınlaştırma sağlayacak. Ayrıca ön kamerada, iPhone 17 Pro modellerinde beklenen 1:1 oranlı "kare" sensörün kullanılması bekleniyor.

Kareyi özgürce seçme özgürlüğü

Kare formatlı ön kameranın temel avantajı, hazır fotoğrafların şekli değil, karenin daha sonra özgürce seçilebilme imkanıdır. Kamera, akıllı telefonun yönünden bağımsız olarak hem dikey hem de yatay görüntüler oluşturmak için yeterli veriyi başarıyla yakalar. Bu durum, içerik üreticileri ve sıradan kullanıcılar için çekim sürecini daha da kolaylaştırır.

Digital Chat Station açıklamasında kesin model adını doğrudan belirtmemiş olsa da, dolaylı işaretler bunun yaklaşan Honor amiral gemisi olduğunu gösteriyor. Gizmochina yayın organının analizine göre, konu Honor Magic 9 Pro ile ilgili. Bunun temel nedeni olarak, sızıntı kaynağının yeni cihazın Robot telefonunun avantajlarını miras alacağını vurgulaması gösteriliyor.

Sinema endüstrisi ile iş birliği ve yeni işlemci

Ayrıca bu modelde ARRI şirketinin teknolojilerinin kullanılması bekleniyor. Daha önce taraflar, mobil cihazlara profesyonel sinematografi teknolojilerini entegre etmek için stratejik bir iş birliği başlatmıştı. Bu durum, Honor amiral gemilerinin video ve fotoğraf kalitesi konusunda pazarda liderlik etmesine zemin hazırlıyor.

Performans konusunda da önemli yenilikler bekleniyor. Honor Magic 9 Pro'nun henüz resmi olarak tanıtılmamış bir Qualcomm Snapdragon çipi, özellikle SM8975 endeksli işlemci ile donatılacağı tahmin ediliyor. Bunun Snapdragon 8 Elite serisinin bir sonraki nesli olma ihtimali yüksek. Yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı Çin'de Ekim ayı için planlanıyor.