Bradley Barcola, Liverpool formasıyla verdiği ilk röportajda neler söyledi?

Yaz transfer döneminin ana kahramanlarından biri haline gelen 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, Liverpool formasını giydikten sonraki ilk duygularını paylaştı. Merseyside ekibinin resmi sitesine verdiği geniş kapsamlı röportajda yetenekli futbolcu, kulüple uzun süreli sözleşme imzalama nedenlerini açıkladı.

Barcola, transfer görüşmelerinin oldukça uzun ve karmaşık geçtiğini ancak sonunda hayaline kavuştuğunu belirtti.

Fransız kanat oyuncusu, Liverpool'a transferi ve belirlediği yüksek hedefler hakkında şunları söyledi:

Kulüpte oynamanın gururu: «Liverpool forması giyme fırsatına sahip olmak benim için büyük bir onur. Şu an inanılmaz mutluyum. Görüşmeler ve süreç oldukça uzun sürdü. Artık tek isteğim, bir an önce sahaya çıkıp takımıma yardımcı olmak»;

Ana hedef — Premier League şampiyonluğu: «Burada büyük başarılara imza atmayı hedefliyorum. Her şeyden önce Premier League'de şampiyon olmak istiyorum. Bu, hayatımdaki en büyük hayallerimden biri»;