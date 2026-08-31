Bradley Barcola, Liverpool formasıyla verdiği ilk röportajda neler söyledi?
Yaz transfer döneminin ana kahramanlarından biri haline gelen 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, Liverpool formasını giydikten sonraki ilk duygularını paylaştı. Merseyside ekibinin resmi sitesine verdiği geniş kapsamlı röportajda yetenekli futbolcu, kulüple uzun süreli sözleşme imzalama nedenlerini açıkladı.
Barcola, transfer görüşmelerinin oldukça uzun ve karmaşık geçtiğini ancak sonunda hayaline kavuştuğunu belirtti.
«Artık sadece sahaya çıkmak istiyorum»: Barcola'nın ilk düşünceleri
Fransız kanat oyuncusu, Liverpool'a transferi ve belirlediği yüksek hedefler hakkında şunları söyledi:
Kulüpte oynamanın gururu: «Liverpool forması giyme fırsatına sahip olmak benim için büyük bir onur. Şu an inanılmaz mutluyum. Görüşmeler ve süreç oldukça uzun sürdü. Artık tek isteğim, bir an önce sahaya çıkıp takımıma yardımcı olmak»;
Ana hedef — Premier League şampiyonluğu: «Burada büyük başarılara imza atmayı hedefliyorum. Her şeyden önce Premier League'de şampiyon olmak istiyorum. Bu, hayatımdaki en büyük hayallerimden biri»;
Uzun vadeli plan: «Bu büyük hedeflere ulaşıp, bu takımda uzun yıllar boyunca top koşturmak istiyorum. İşte bu yüzden uzun vadeli bir sözleşme imzaladım ve umuyorum ki tüm hayallerim gerçek olur».
Anfield'da yeni hücum dönemi
Bradley Barcola'nın gelişi Liverpool'un taktiksel ve hücum seçeneklerine yeni bir soluk getirecek:
Yüksek hız ve dripling: 23 yaşındaki futbolcunun hızı, kanatlardan içeri kat etme becerisi ve gol pozisyonu yaratma yeteneğiyle Premier League savunmacıları için ciddi bir sorun teşkil etmesi bekleniyor;
Teknik ekibin güveni: Merseyside ekibinin yönetimi, Fransız futbolcuyu ilk 11'in önemli bir parçası olarak görüyor ve onun yardımıyla yeni kupalar kazanmayı hedefliyor.
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