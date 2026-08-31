Dünkü galibiyet sonrası Mourinho'dan sansasyonel açıklama: Kadroda neler oluyor?

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk etti ve farklı bir 4-0 skorla net bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından 'Los Blancos'un teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında kadrodaki geniş rotasyon ve forma şansı bulamayan oyuncuların durumu hakkında oldukça sert ve kararlı açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, takım menfaatinin kişisel hırsların üzerinde olduğunu açıkça vurguladı.

«Oynamayanların mutsuzluğu kendi sorunları»: Mourinho'nun açıklaması

Jose Mourinho, sezon boyunca tüm oyunculara şans verileceği ve rotasyonun önemi hakkında şunları söyledi:

Sezonluk zorlu görev: «Bu bir aylık değil, tüm sezon sürecek çok zorlu bir görev. Oynamayan oyuncuların mutsuzluğu daha çok bana değil, kendilerine bağlı»;

Güven ve sorumluluk: «Her oyuncuya güvendiğimi pratikte gösterebilirim. Onlar ise yedek kalma durumunu psikolojik olarak kendileri aşmak zorundalar»;

Net tercihler: «Bu sefer Trent ve Cucurella oynadı, Carreras ve Dumfries ise sahaya çıkmadı. Her şey çok basit, durum bundan ibaret».

Real Madrid'in sezon yürüyüşü ve kadro derinliği

Madrid ekibinin yenilenen kadrosu ve taktiksel tercihleri üzerine öne çıkanlar: