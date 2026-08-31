Dünkü galibiyet sonrası Mourinho'dan sansasyonel açıklama: Kadroda neler oluyor?

·1·Spor
Dünkü galibiyet sonrası Mourinho'dan sansasyonel açıklama: Kadroda neler oluyor?

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk etti ve farklı bir 4-0 skorla net bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından 'Los Blancos'un teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında kadrodaki geniş rotasyon ve forma şansı bulamayan oyuncuların durumu hakkında oldukça sert ve kararlı açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, takım menfaatinin kişisel hırsların üzerinde olduğunu açıkça vurguladı.

«Oynamayanların mutsuzluğu kendi sorunları»: Mourinho'nun açıklaması

Jose Mourinho, sezon boyunca tüm oyunculara şans verileceği ve rotasyonun önemi hakkında şunları söyledi:

  • Sezonluk zorlu görev: «Bu bir aylık değil, tüm sezon sürecek çok zorlu bir görev. Oynamayan oyuncuların mutsuzluğu daha çok bana değil, kendilerine bağlı»;

  • Güven ve sorumluluk: «Her oyuncuya güvendiğimi pratikte gösterebilirim. Onlar ise yedek kalma durumunu psikolojik olarak kendileri aşmak zorundalar»;

  • Net tercihler: «Bu sefer Trent ve Cucurella oynadı, Carreras ve Dumfries ise sahaya çıkmadı. Her şey çok basit, durum bundan ibaret».

Real Madrid'in sezon yürüyüşü ve kadro derinliği

Madrid ekibinin yenilenen kadrosu ve taktiksel tercihleri üzerine öne çıkanlar:

  • İkna edici farklı skor: Malaga kalesine gönderilen 4 gol, takımın hücum ve savunma hattındaki yüksek dengesini gösterdi;

  • Kanatlarda rekabet: Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Carreras gibi üst düzey kanat beklerinin varlığı, Mourinho'ya farklı dizilişleri deneme ve kadroyu sürekli yenileme imkanı tanıyor.

Real MadridJose MourinhoLa LigaFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmi: Manchester City 40 milyon avroluk yeni yıldız transferini duyurduResmi: Manchester City 40 milyon avroluk yeni yıldız transferini duyurduBugün, 19:23Yeni adres Anfield: Bradley Barcola'nın 150 milyon avroluk süper transferinin detaylarıYeni adres Anfield: Bradley Barcola'nın 150 milyon avroluk süper transferinin detaylarıBugün, 19:20Rafael Leão Galatasaray'a transferinin ardından sürpriz açıklamalarda bulunduRafael Leão Galatasaray'a transferinin ardından sürpriz açıklamalarda bulunduBugün, 13:28Shomurodov Türkiye'de üst üste 3. maçında gol atarak rekor kırıyor!Shomurodov Türkiye'de üst üste 3. maçında gol atarak rekor kırıyor!Bugün, 11:31Cody Gakpo neden Tottenham'ı reddedip Manchester City'yi seçti?Cody Gakpo neden Tottenham'ı reddedip Manchester City'yi seçti?Bugün, 11:27Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalarEmre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalarBugün, 11:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)