Petr Yan, Dvalishvili mi yoksa O'Malley mi? Song Yadong'un sansasyonel galibiyeti sonrası divizyonda büyük entrika

UFC dünyasında yeni bir büyük sansasyon yaşandı. Şanghay'da düzenlenen turnuvada Çinli dövüş ustası Song Yadong, yenilgisiz ilerleyen aday Umar Nurmagomedovu 2. rauntta nakavt ederek spor kamuoyunu şoke etti. Bu maça, divizyonun eski şampiyonu ve bu yılın başında Yadong'u hakem kararıyla mağlup eden Sean O'Malley sosyal medya üzerinden canlı tepki gösterdi.

Amerikalı yıldız, maç sonrası oktagon içinde yaşanan kargaşaya ve Yadong'un güçlü galibiyetine özel vurgu yaptı.

Sean O'Malley, nakavt anını ve maç sonrasında yaşanan gergin durumu şöyle yorumladı:

Oktagona izinsiz giriş: «Umar'ın köşesinde duran ve içeri dalan o adam kimdi? Neredeyse Song Yadong'a dirsek atıyordu. Sadece hayal edin, Sean O'Malley ne kadar harika değil mi? Tabii ki şaka yapıyorum. Şu an konu ben değilim»;

Yadong'un güçlü dönüşü: «Song için nasıl bir yıl oluyor; Ocak ayında benimle dövüştü ve kaybetti. Sonra geri döndü ve Deiveson Figueiredo'yu pes ettirerek yendi, şimdi ise Umar Nurmagomedovu nakavt etti»;