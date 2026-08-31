Petr Yan, Dvalishvili mi yoksa O'Malley mi? Song Yadong'un sansasyonel galibiyeti sonrası divizyonda büyük entrika

·0·Spor
Petr Yan, Dvalishvili mi yoksa O'Malley mi? Song Yadong'un sansasyonel galibiyeti sonrası divizyonda büyük entrika

UFC dünyasında yeni bir büyük sansasyon yaşandı. Şanghay'da düzenlenen turnuvada Çinli dövüş ustası Song Yadong, yenilgisiz ilerleyen aday Umar Nurmagomedovu 2. rauntta nakavt ederek spor kamuoyunu şoke etti. Bu maça, divizyonun eski şampiyonu ve bu yılın başında Yadong'u hakem kararıyla mağlup eden Sean O'Malley sosyal medya üzerinden canlı tepki gösterdi.

Amerikalı yıldız, maç sonrası oktagon içinde yaşanan kargaşaya ve Yadong'un güçlü galibiyetine özel vurgu yaptı.

«Song için inanılmaz bir yıl»: O'Malley'nin tepkisi

Sean O'Malley, nakavt anını ve maç sonrasında yaşanan gergin durumu şöyle yorumladı:

  • Oktagona izinsiz giriş: «Umar'ın köşesinde duran ve içeri dalan o adam kimdi? Neredeyse Song Yadong'a dirsek atıyordu. Sadece hayal edin, Sean O'Malley ne kadar harika değil mi? Tabii ki şaka yapıyorum. Şu an konu ben değilim»;

  • Yadong'un güçlü dönüşü: «Song için nasıl bir yıl oluyor; Ocak ayında benimle dövüştü ve kaybetti. Sonra geri döndü ve Deiveson Figueiredo'yu pes ettirerek yendi, şimdi ise Umar Nurmagomedovu nakavt etti»;

  • Sakatlık ve şaka: «Song'un gözünün üzerindeki yaraya bakın. O benim dizimle vurduğum yer mi? Ama tekrar söylüyorum, şu an konu ben değilim».

UFC 333: Kemer için mücadele ve olası senaryolar

Umar Nurmagomedov karşısında alınan erken galibiyet, divizyondaki durumu tamamen değiştirdi:

  • 24 Ekim, Abu Dabi (UFC 333): Abu Dabi'deki şovda hafif sıklet şampiyonu Petr Yan ve eski şampiyon Merab Dvalishvili karşı karşıya gelecek;

  • Merab kazanırsa — Yadong'a fırsat: Eğer Gürcü Merab Dvalishvili kemeri geri alırsa, Song Yadong onun bir sonraki rakibi olarak resmi aday olacak;

  • Petr Yan kazanırsa — O'Malley rövanşı: Eğer Rus Petr Yan unvanını başarıyla korursa, büyük ihtimalle şampiyonluk maçına Sean O'Malley çıkacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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