Xiaomi yapay zekalı ilk güvenli gazlı ocağını tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi yapay zekalı ilk güvenli gazlı ocağını tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında yapay zeka özelliklerine sahip en yeni Mijia Smart Gas Stove 3 Max gazlı ocağı için ön siparişleri almaya başladı. JD.com platformunda yaklaşık 400 ABD doları (2704 yuan) fiyatla satışa sunulan cihaz, mutfak gereçleri pazarında güvenlik ve modern teknolojileri yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni cihazın en belirgin özelliği akıllı güvenlik sistemidir. Ocağın sağ tarafındaki konsol, 500 dereceye kadar ısıya dayanabilen titanyum bir prob ile donatılmıştır. Bu sensör, tencerenin tabanına doğrudan temas eder ve verileri özel bir algoritmaya iletir.

Akıllı fonksiyonlar ve güvenlik teknolojileri

Entegre akıllı sistem, tencere veya tavada suyun tükendiğini veya kabın boş kaldığını kolayca tespit edebilir. Sistem herhangi bir tehlikeli durum algılarsa, gaz akışı otomatik olarak kesilir ve kullanıcının akıllı telefonundaki Xiaomi Home uygulamasına ilgili bildirim gönderilir.

Ayrıca cihaz, kullanıcının ocak başından uzaklaştığını da takip eder. Bunun için 0,9 metreye kadar olan alanı kapsayan özel bir radar mevcuttur. Eğer kullanıcı 30 dakika boyunca ocağın başında değilse sesli uyarı verilir, bir saat sonra ise gaz tamamen kapatılır.

Teknik özellikler ve kolaylıklar

Mijia Smart Gas Stove 3 Max modelleri, her iki gözde de 5200 W güç sağlar. Çift kanallı oksijen iletim sistemi ve 154 adet alev deliği, kararlı bir yanma garantisi sunar. Her göz için 1 dakikadan 180 dakikaya kadar zamanlayıcı kurma imkanı mevcuttur ve sağ taraf, tencere sıcaklığını gerçek zamanlı olarak gösterir.

Cihazın ısı verimliliği yüzde 75'e çıkarılmıştır; bu, önceki nesil modele göre yüzde 12 daha yüksek bir sonuçtur. Ayrıca, özel nano kaplama cam yüzeyi su ve yağdan korurken, üç katmanlı hava haznesi ortam sıcaklığını 22 dereceye kadar düşürür.

XiaomiSmart Gas StoveTeknolojiMutfakGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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