Nubia yöneticisi Apple'ın yeni akıllı telefonu hakkında görüşlerini paylaştı

Apple, ilk katlanabilir telefonunu tanıttı ve bu yenilik teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. iPhone Duo olarak adlandırılan bu cihazın en önemli özelliklerinden biri, ekranın altına yerleştirilmiş özel kamerası oldu. Bu çözüm piyasada geniş yankı uyandırırken, rakip şirket temsilcileri de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un haberine göre, ZTE Başkan Yardımcısı ve Nubia markasının amiral gemisi ürünlerinden sorumlu Genel Müdürü Zhang Lei, iPhone Duo modelindeki ekran altı kamera tasarımı üzerine özel bir makale yayımladı. Lei, Apple'ın bu teknolojiyi uygulamasının övgüye değer olduğunu ve ZTE'nin yedi yıl önce seçtiği yolun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Teknolojik gelişim ve piksel yoğunluğu

Bununla birlikte Nubia yöneticisi, modern cihazların bu teknolojiyi uygulama konusunda Apple ürününü geride bıraktığına dikkat çekti. Ona göre, iPhone Duo'nun ekranı kapalıyken renkli panelde ekran altı kamera fark edilebiliyor. Uzman, bunu 2020'de piyasaya sürülen Axon 30 modeliyle karşılaştırarak, o dönemde ekranın renkli kısmındaki piksel yoğunluğunun 400 PPI değil, 200 PPI olduğunu hatırlattı.

Günümüzde ise Nubia Z80 Ultra modeli bu değeri 400 PPI seviyesine ulaştırdı. Sonuç olarak, modern Nubia amiral gemilerinde ekran altı kamerayı fark etmek neredeyse imkansız hale geldi.

iPhone Duo'nun diğer özellikleri

Cihaz ilk kez kullanıcıların eline ulaştıktan sonra bazı eksiklikleri de ortaya çıktı. Özellikle ilk görsellerden anlaşıldığı üzere, telefonun 7,6 inçlik büyük iç ekranında katlanma izi belirgin bir şekilde görünüyor. Bu durum, katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde hala çok çalışılması gerektiğini gösteriyor.

Buna rağmen, internet kullanıcıları ve yorumcular, yeni cihazın arayüzündeki çekici ve akıcı ekran animasyonlarını olumlu değerlendiriyor. Apple, her zamanki gibi yazılım ve görsel tasarım uyumuna özel bir önem vermiş.

Bu tartışmalar, piyasadaki katlanabilir akıllı telefonlar ve ekran altı kamera segmentinde rekabetin daha da kızışacağının bir göstergesi. Her üretici, kendi çözümlerini geliştirerek kullanıcılara en mükemmel tasarımı sunmaya çalışıyor.