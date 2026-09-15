Yeni iPhone Duo ekranındaki sıra dışı sorun ortaya çıktı

Apple'ın yakın zamanda tanıtılan ve fiyatı 2000 dolardan başlayan ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, kullanıcıların ve uzmanların dikkatini çekti. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış içeriden bilgi sızdıran @UniverseIce, cihazın canlı fotoğraflarını yayınlayarak iç ekranındaki sıra dışı bir kusura dikkat çekti. Sorun şu ki, bu cihazın büyük ekranı ışık altında bulanıklaşma eğiliminde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

7,6 inçlik iç panelin özel bir nano dokulu yansıma önleyici katmanla kaplandığı ortaya çıktı. Bu katmanın temel amacı, güneş ışığı veya parlak ışık altında oluşan parlamayı azaltmak ve ekranın ortasındaki katlanma izini daha az görünür kılmaktır. Ancak bu mühendislik çözümü beklenmedik bir yan etkiye yol açtı.

Ekranın bulanıklaşma sırrı

Açık havada veya parlak aydınlatılmış bir odada kullanıldığında, iPhone Duo'nun iç ekranı mat bir görünüme bürünüyor. Ekrana sanki bir duman tabakası çökmüş gibi oluyor ve görüntünün görsel netliği, keskinliği ve doygunluğu önemli ölçüde azalıyor. İçeriden bilgi sızdıran kaynağa göre, bu durum görüntülerin pek çekici görünmediği kendine has bir «gizli ekran» efekti yaratıyor.

Yayınlanan fotoğraflarda iPhone Duo açık halde gösteriliyor ve büyük iç ekranında çeşitli uygulamaların çalıştığı görülüyor. Tam da bu koşullarda, nano dokulu katmanın kendine has özellikleri belirginleşiyor ve küçük detayların netliğini kaybetmesine neden oluyor.

Fiyat ve teknolojik karmaşıklık

Hatırlatmak gerekirse, Apple katlanabilir akıllı telefonunu geçen hafta resmen piyasaya sürmüştü. Cihazın 2000 dolardan başlayan başlangıç fiyatı, onun premium segmente yönelik olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar yüksek fiyatlı bir cihazda ekranın ışıkta bulanıklaşması gibi görsel kusurların görülmesi, teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor.

Apple henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Katlanabilir ekran teknolojisinin hala gelişim aşamasında olduğunu düşünürsek, üreticilerin katlanma izini yok etmek ve yansıma önleyici katmanlar kullanmak konusunda çeşitli tavizler vermek zorunda kaldığı görülüyor.