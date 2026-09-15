Yeni iPhone Duo ekranındaki sıra dışı sorun ortaya çıktı

·6·Teknoloji
Yeni iPhone Duo ekranındaki sıra dışı sorun ortaya çıktı

Apple'ın yakın zamanda tanıtılan ve fiyatı 2000 dolardan başlayan ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, kullanıcıların ve uzmanların dikkatini çekti. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış içeriden bilgi sızdıran @UniverseIce, cihazın canlı fotoğraflarını yayınlayarak iç ekranındaki sıra dışı bir kusura dikkat çekti. Sorun şu ki, bu cihazın büyük ekranı ışık altında bulanıklaşma eğiliminde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

7,6 inçlik iç panelin özel bir nano dokulu yansıma önleyici katmanla kaplandığı ortaya çıktı. Bu katmanın temel amacı, güneş ışığı veya parlak ışık altında oluşan parlamayı azaltmak ve ekranın ortasındaki katlanma izini daha az görünür kılmaktır. Ancak bu mühendislik çözümü beklenmedik bir yan etkiye yol açtı.

Ekranın bulanıklaşma sırrı

Açık havada veya parlak aydınlatılmış bir odada kullanıldığında, iPhone Duo'nun iç ekranı mat bir görünüme bürünüyor. Ekrana sanki bir duman tabakası çökmüş gibi oluyor ve görüntünün görsel netliği, keskinliği ve doygunluğu önemli ölçüde azalıyor. İçeriden bilgi sızdıran kaynağa göre, bu durum görüntülerin pek çekici görünmediği kendine has bir «gizli ekran» efekti yaratıyor.

Yayınlanan fotoğraflarda iPhone Duo açık halde gösteriliyor ve büyük iç ekranında çeşitli uygulamaların çalıştığı görülüyor. Tam da bu koşullarda, nano dokulu katmanın kendine has özellikleri belirginleşiyor ve küçük detayların netliğini kaybetmesine neden oluyor.

Fiyat ve teknolojik karmaşıklık

Hatırlatmak gerekirse, Apple katlanabilir akıllı telefonunu geçen hafta resmen piyasaya sürmüştü. Cihazın 2000 dolardan başlayan başlangıç fiyatı, onun premium segmente yönelik olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar yüksek fiyatlı bir cihazda ekranın ışıkta bulanıklaşması gibi görsel kusurların görülmesi, teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor.

Apple henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Katlanabilir ekran teknolojisinin hala gelişim aşamasında olduğunu düşünürsek, üreticilerin katlanma izini yok etmek ve yansıma önleyici katmanlar kullanmak konusunda çeşitli tavizler vermek zorunda kaldığı görülüyor.

IPhone DuoAppleAkıllı TelefonTeknolojilerGadgetlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

PPX araçları hareket halindeyken yüzleri tanıyabiliyor: bu teknoloji nasıl çalışıyor?PPX araçları hareket halindeyken yüzleri tanıyabiliyor: bu teknoloji nasıl çalışıyor?Bugün, 07:03OpenAI, Glass Imaging şirketini 300 milyon dolara satın aldıOpenAI, Glass Imaging şirketini 300 milyon dolara satın aldıBugün, 01:55Google, yeni nesil Android dizüstü bilgisayarlar için ön siparişleri başlatıyorGoogle, yeni nesil Android dizüstü bilgisayarlar için ön siparişleri başlatıyorBugün, 01:27ABD ilk kez uzayda gizli silahlar konuşlandırdığını kabul ettiABD ilk kez uzayda gizli silahlar konuşlandırdığını kabul ettiDün, 23:21iOS 27 güncellemesi ve yeni Siri yetenekleriiOS 27 güncellemesi ve yeni Siri yetenekleriDün, 22:30Daydream uygulaması Apple Intelligence ile yeni alışveriş özelliklerini tanıttıDaydream uygulaması Apple Intelligence ile yeni alışveriş özelliklerini tanıttıDün, 22:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü