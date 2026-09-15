Korean Air uçuşlarında ücretsiz Starlink interneti başladı

·3·Teknoloji
Korean Air uçuşlarında ücretsiz Starlink interneti başladı

Asya havacılık pazarında önemli bir adım atıldı: Korean Air, uçuşlarında Starlink uydu interneti hizmetini başlattığını resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, yolcular artık uçuş sırasında yüksek hızlı küresel ağa ücretsiz olarak bağlanabilecek ve bu hizmet tüm sınıflardaki müşterilere sunulacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yenilik, Doğu Asya bölgesindeki geleneksel havayolu şirketleri arasında ilk kez tüm yolcu sınıflarına uçak içinde sınırsız internet erişimi imkanı sağlıyor. Seyahat sırasında müşteriler, sevdikleri videoları izleyebilir, çevrimiçi oyunlar oynayabilir ve iş süreçlerini kesintiye uğratmadan gerekli web siteleri ve hizmetleri özgürce kullanabilirler.

Havacılıkta uydu internetinin hızlı gelişimi

Günümüzde Starlink sistemi sadece Korean Air'in değil, diğer büyük uluslararası havayolu şirketlerinin filosuna da aktif olarak entegre ediliyor. Özellikle United Airlines, uzun mesafeli Boeing 777-200 uçaklarını bu modern terminallerle donatıyor. Havayolu şirketi, 2026 yılı sonuna kadar ağa bağlı uçak sayısını binden fazlaya çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca Avrupa bölgesinde de benzer süreçler gözlemleniyor. Austrian Airlines, Airbus A320neo tipi uçaklarında Starlink sistemini kullanmaya başladı. Şirket, 2026/2027 kış sezonu sonuna kadar toplam 20 uçağı bu internet ekipmanlarıyla tamamen donatmayı planlıyor.

Yolcular için kolaylıklar

Ancak uzmanlar, bu hizmetten şimdilik sadece ilgili modern terminallerle donatılmış uçaklarda seyahat edenlerin yararlanabileceğini hatırlatıyor. Tüm uçakların kapsama alanına alınması aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Örneğin, Southwest Airlines uçuşlarında da Starlink görünmeye başladı. Bazı uçaklarda uydu bağlantısı halihazırda başarıyla çalışıyor. Yolculara kolaylık sağlamak amacıyla havacılık uygulamalarına özel bir fonksiyon eklendi; bu sayede uçuş öncesinde uçakta "WiFi Powered by Starlink" ibaresinin olup olmadığı önceden kontrol edilebiliyor.

Bu teknolojik yeniliklerin, gelecekte hava yoluyla seyahat eden yolcular için uzaktan çalışma ve eğlence koşullarını kökten iyileştirerek gökyüzündeki bağlantı kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

StarlinkKorean AirHavacılıkİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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