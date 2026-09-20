Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max akıllı telefonları 23 Eylül'de tanıtılacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu yıl 23 Eylül tarihinde geleneksel büyük tanıtım etkinliğini gerçekleştireceğini resmen duyurdu. Bu etkinlik kapsamında, şirketin tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olarak kabul edilen yeni nesil amiral gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max akıllı telefonları kamuoyuna tanıtılacak. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazların mobil endüstride yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, yeni modellerin temel teknik özellikleri, özellikle işlemci, kamera yetenekleri ve ekran kalitesi aynı seviyede olacak. Cihazlar arasındaki temel fark sadece batarya kapasitesi ve boyutlarda kendini gösterecek. Akıllı telefonlar, mobil teknoloji tarihinde ilk kez 2 nanometrelik ileri teknoloji ile üretilen ve GAA mimarisine dayanan en yeni işlemci ile donatılacak.

İleri performans yetenekleri ve kamera sistemi

Xiaomi şirketi yeni yonga setinin tam adını şimdilik gizli tutsa da, içeriden gelen bilgilere göre cihazın kalbi olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformunun seçilmesi bekleniyor. Bu durum, mobil oyunlar ve AI görevlerini yerine getirirken eşi benzeri görülmemiş bir hız sağlayacak.

Fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için cihazın optik yetenekleri özel bir ilgiyi hak ediyor. Akıllı telefonlara, Leica uzmanlarıyla iş birliği içinde oluşturulan iki adet büyük 200 megapiksel sensör yerleştirilecek. Bunlardan biri ana büyük matris olurken, diğeri yüksek kaliteli periskopik telefoto lens görevini üstlenecek.

Ekran ve rekor seviyede otonomi

Cihazın ön paneli de önemli yeniliklerle dolu. Burada, M11 ışık yayma sistemine sahip yeni nesil Super Pixel teknolojisi kullanılıyor. Üretici, yeni yeşil malzemenin enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken parlaklık seviyesini keskin bir şekilde artırdığını belirtiyor. Ayrıca, ekranın etrafındaki çerçevenin kalınlığı sadece 0,99 milimetre olacak.

Akıllı telefonların güç rezervi konusundaki göstergeleri gerçek bir rekor oldu. Yüzde 32 silikon içeriğine sahip yeni nesil GSR VIII bataryası sayesinde Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mAh batarya ile donatılırken, Xiaomi 18 Pro Max versiyonu bu serinin tarihindeki mutlak rekor olan 8500 mAh bataryaya sahip olacak.

Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz tamamen yeni Xiaomi Hyper OS4 işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca, arka panelde bulunan ek evrensel ekranın daha pratik ve akıllı işlevlere sahip olması bekleniyor. 23 Eylül'de gerçekleşecek tanıtımda bu amiral gemilerinin yanı sıra bir dizi yeni ürün de sergilenecek.