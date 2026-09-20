ABD'de yapay zeka sektörü için özel yapı ve yeni danışman atanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında yeni bir özel danışman, gayriresmi adıyla "AI çarı" ataması yapılacağını ve ülkede özel bir "AI Gücü" kurulacağını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu yapı benzerlik açısından ABD Uzay Kuvvetleri'ni anımsatıyor; ancak yeni yapının görevleri, kimlerden oluşacağı ve ne zaman faaliyete geçeceği Beyaz Saray tarafından henüz açıklanmadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu açıklama, ABD'de yapay zeka güvenliği konularında hararetli tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi. Özellikle Anthropic şirketinin eski araştırmacısı Jacob Jackson, daha önce bazı uzmanların yapay zekanın on yılın sonuna kadar insanlık için gerçek bir tehdit oluşturabileceğini ciddi şekilde tartıştığını belirtmişti. Buna rağmen Trump, sektöre ek kısıtlamalar getirilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Donald Trump, Truth Social sayfasında, "Bu devasa endüstrinin büyümesini hiçbir şekilde engellemeyeceğiz" diye yazdı. Siyasetçiye göre devlet, yapay zeka gelişimini her yönden desteklemeli ve aynı zamanda ortaya çıkabilecek ihlalleri denetlemelidir. Bunun için yeni sektörel kısıtlamalar mı getirilmesi gerektiği yoksa mevcut yasal mekanizmaların yeterli mi olduğu sorusu tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Sektörü düzenleme ve güvenlik yaklaşımları

Plan başarılı olursa, bu Trump yönetimi döneminde "AI çarı" pozisyonuna yapılan ikinci atama olacak. Daha önce bu görevi girişim sermayedarı David Sacks yürütüyordu. Ancak bahar aylarında görevinden ayrılarak dış danışman statüsüne geçti. Sacks de yapay zekaya ilişkin yeni federal düzenlemelere karşı çıkmış ve geliştiricilerin ürünlerinin güvenliği ve neden oldukları zararlar için bağımsız olarak sorumlu tutulmaları gerektiğini savunmuştu.

Trump'ın bu girişimi, ABD ile Çin arasındaki keskin teknolojik rekabetin arka planında duyuruldu. Her iki ülke de yapay zekayı ekonomik ve ulusal gücün en önemli faktörü olarak görüyor. Amerikan teknoloji endüstrisinde aşırı bürokratik düzenlemelerin yerel şirketlerin gelişimini yavaşlatarak Çinli rakiplere avantaj sağlayabileceğinden endişe ediliyor. Ancak katı güvenlik önlemleri talep eden taraflar bu yaklaşıma katılmıyor.

Uluslararası görüşmeler ve gelecek

Bugünlerde New York'ta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng arasında önemli görüşmeler yapılıyor. Taraflar, ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra yapay zeka güvenliği ile açık ve kapalı ağırlıklı modelleri tartışıyorlar. Bu görüşmelerin, Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'da yapacağı görüşme öncesinde düzenlenmesi dikkat çekiyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce özel GPT-6 Astra yapay sinir ağına bir robotu yönetme görevi verilmiş ve sistem 60 tehlikeli deney boyunca tüm görevleri başarıyla yerine getirmişti. Bu durum, uzmanlar arasında yapay zeka sistemlerinin özerkliği ve kontrolünün ne kadar tehlikeli olabileceği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirmişti.