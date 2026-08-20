Xiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını Tanıttı

·1·Teknoloji
Xiaomi, Otomatik Çekiş Gücüne Sahip Yeni Akıllı Mutfak Davlumbazını Tanıttı

Ev aletleri ve gadget pazarında kendine sağlam bir yer edinen Xiaomi, yeni ve ilgi çekici cihazını tanıttı. ixbt.com’a göre Çin’de satışa sunulan Avrupa tarzı Mijia Smart Range Hood 3 adlı yeni mutfak davlumbazı, gelişmiş özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihaz, mutfaklardaki hava temizleme sürecini daha verimli ve kullanışlı hâle getirmek için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel teknik özellikleri, önceki nesil cihazlara kıyasla önemli ölçüde geliştirildi. Cihaz, dakikada 2200 devire kadar dönebilen yeni nesil bir doğru akım motoruna ve yüksek verimli bir fan sistemine dayanıyor. Bunun sonucunda maksimum kapasite dakikada 25 metreküpe ulaşıyor; bu da önceki modelin değerinden yüzde 9 daha yüksek.

Akıllı kontrol ve hava direncini algılama

Mijia Smart Range Hood 3’ün en önemli avantajlarından biri, yapay zekâ unsurlarına dayanan Cruise Boost algoritmasıdır. Bu sistem, çok katlı binaların ortak havalandırma kanalındaki hava direncini otomatik olarak algılıyor ve çalışma kapasitesi ile basıncı buna göre kendisi ayarlıyor.

Cihazın maksimum statik basıncı 1080 Pa seviyesine ulaşıyor. Bu, ortak bina havalandırmasında yüksek direnç oluşan zorlu koşullarda bile davlumbazın verimliliğini istikrarlı biçimde korumasına yardımcı oluyor.

Kullanışlı özellikler ve ekosistem entegrasyonu

Üreticiler, mutfakta yemek hazırlama sırasında ortaya çıkan zorlukları gidermek amacıyla cihazı temassız kontrol işleviyle donattı. Dahili hareket algılama sistemi, el hareketiyle cihazı açıp kapatmayı ve emiş gücünü değiştirmeyi mümkün kılıyor. Böylece kullanıcıların hamur işi veya yemek hazırlarken panele yağlı ya da ıslak ellerle dokunmasına gerek kalmıyor.

Cihaz ayrıca Xiaomi HyperOS Connect ekosistemi ve Mijia uygulamasıyla tamamen entegre çalışıyor. Kullanıcılar davlumbazı akıllı telefonlarıyla uzaktan kontrol edebilir ve cihazın Xiaomi akıllı evindeki diğer cihazlarla birlikte çalışacağı senaryolar oluşturabilir.

Otomatik temizlik ve fiyatlandırma

Cihazın bir diğer teknolojik özelliği, Smart Dry Cleaning adlı otomatik kuru temizleme modudur. Bu modda fan yüksek hızda dönerek içinde biriken yağ kalıntılarının bir bölümünü dışarı atıyor. Xiaomi’ye göre bu özellik, fanın içinde yağ tabakalarının oluşumunu yavaşlatıyor ve verimliliğin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Çin pazarında satışa sunulan Mijia Smart Range Hood 3, şu anda 1499 yuan, yani yaklaşık 220 ABD doları fiyatla satılıyor. Bu gelişmiş teknolojilerin ve akıllı işlevlerin nispeten uygun fiyata sunulmasının mutfak cihazları pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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