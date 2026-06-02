Noctua ve Carbice'den devrim niteliğinde yenilik: Zamanla iyileşen termal pedler

Tanınmış soğutma sistemleri üreticisi Noctua, dikey yönlendirilmiş karbon nanotüpler tabanlı termal arayüzlerde uzmanlaşmış Amerikan şirketi Carbice ile uzun vadeli bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Noctua, Carbice ürünlerinin özel PC toplayıcıları pazarı için tek yetkili perakende distribütörü olacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Ortaklığın ilk ürünü, AMD Ryzen işlemcilerinin AM5 ve AM4 soketleri için tasarlanan Noctua NT-CP1AM5/4 termal pedi olacak. Yeni ürünün, 2-6 Haziran 2026 tarihleri arasında Taipei'de düzenlenecek Computex 2026 fuarında kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

Geleneksel termal macunlardan farklı olarak bu çözüm, iki katmanlı polimer kaplama arasına yerleştirilmiş karbon nanotüp dizilerini kullanıyor. Geliştiriciler, bu yapının yüksek ısı iletkenliği sağladığını, işlemcilerle mükemmel uyum sağladığını ve kurulum sırasında termal arayüzün kayma riskini azalttığını belirtiyor.

Yeni teknolojinin temel özelliği, pedin özelliklerinin kuruma veya çatlama nedeniyle zamanla kötüleşmemesidir. Aksine, çok sayıda ısınma ve soğuma döngüsünden sonra yüzeyler arasındaki temas daha da iyileşir. Karbon nanotüpler, yüzey mikro yapısına kademeli olarak uyum sağlayarak ısı transfer hızını artırır.

Noctua, NT-CP1AM5/4 ürününü termal arayüzü periyodik olarak yenilemek istemeyen kullanıcılar için ideal bir alternatif olarak sunuyor. Satışların Eylül 2026'da başlaması bekleniyor, ancak ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.