AMD'nin "yeni" Ryzen 7 4700LE işlemcili ilk bilgisayarı satışa çıktı

·4·Teknoloji
AMD'nin "yeni" Ryzen 7 4700LE işlemcili ilk bilgisayarı satışa çıktı

Bilgisayar teknolojileri pazarında sıra dışı bir durum yaşanıyor: AMD, birkaç yıl öncesine ait teknolojileri yeniden canlandırarak OEM ortakları için yeni ürünler sunuyor. Yakın zamanda duyurulan ancak temeli 2019 mimarisine dayanan Ryzen 7 4700LE işlemcili ilk hazır masaüstü bilgisayarlar perakende satışa sunuldu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un verilerine göre, bu işlemci resmi olarak geçen ay tanıtılmış olsa da temelinde Zen 2 mikro mimarisi yatıyor. Bu tür adımlar genellikle üreticiler tarafından depolardaki eski yongaları değerlendirmek veya bütçe dostu segmentler için özel teklifler oluşturmak amacıyla atılıyor. Bu işlemciyle donatılmış ilk hazır sistemi Qehi markası tanıttı.

Ryzen 7 4700LE: Teknik özellikler ve detaylar

Ryzen 7 4700LE, teknik açıdan 2020 yılında piyasaya sürülen Ryzen 7 4700G modelinin neredeyse aynısıdır. Temel fark, yeni LE indeksli modelde entegre iGPU'nun (grafik çekirdeği) devre dışı bırakılmış olması ve saat hızının biraz düşürülmüş olmasıdır. İşlemci 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip olup, maksimum 4,2 GHz frekans hızına ulaşabiliyor. L3 önbelleği ise 8 MB ile sınırlı.

Bu değerin modern standartlara göre biraz mütevazı kaldığını belirtmek gerekir. Örneğin, aynı Zen 2 mimarisine sahip Ryzen 7 3700X modelinde üçüncü seviye önbellek kapasitesi 32 MB idi. Ryzen 7 4700LE'nin ısıl tasarım gücü (TDP) 65 W olarak belirlenmiş olup, işlemci ağırlıklı olarak hazır sistem (OEM) segmenti için tasarlanmıştır.

Hazır bilgisayar yapılandırması ve fiyatı

Amazon platformunda görünen Qehi markalı yeni bilgisayar özgün bir tasarıma sahip. Cihaz, modern "akvaryum" tarzı bir kasaya yerleştirilmiş ve çok sayıda ışıklandırmalı fan ile donatılmış. Sistemin genel özellikleri şu şekilde:

  • İşlemci: AMD Ryzen 7 4700LE;
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB;
  • Bellek: 16 GB RAM;
  • Depolama: 512 GB SSD.
Bu sistemin ABD pazarındaki fiyatı 800 dolar olarak belirlendi. Kullanıcılar için bu tür çözümler giriş seviyesi oyun bilgisayarı segmentinde ilgi çekici olabilir, ancak 2019 teknolojisi için bu fiyat biraz yüksek görünüyor.

Uzmanlara göre Ryzen 7 4700LE sadece hazır bilgisayarların içinde satılacak ve ayrı bir bileşen olarak mağazalardan satın alınması mümkün olmayacak. Bu durum, AMD'nin mevcut kaynaklarını maksimum verimlilikle kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

AMDRyzenПроцессорКомпьютерТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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