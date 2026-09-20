Xiaomi 18 Pro ve Pro Max amiral gemileri resmen tanıtıldı

Xiaomi, yaklaşan lansmanından üç gün önce yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in resmi görsellerini yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, merakla beklenen bu cihazlar siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulurken, gelişmiş teknolojileri ve özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni amiral gemilerinin tam tanıtımı 23 Eylül yerel saatle 19:00'da yapılacak ve şirket mobil pazarında önemli bir adım daha atıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonların en önemli özelliklerinden biri olan arka panele yerleştirilmiş ikincil ekran korunmuş ve yeni nesilde yetenekleri önemli ölçüde genişletilmiştir. Xiaomi bu çözümü «evrensel arka ekran» olarak adlandırıyor. Büyük kamera bloğuna entegre edilen bu ekran; sadece saati, bildirimleri ve görselleri değil, aynı zamanda çeşitli etkileşimli uygulamaları ve widget'ları da görüntüleyebiliyor.

Yapay zeka ve genişletilmiş özellikler

Yeni nesil cihazlarda Xiaomi, yapay zeka destekli özellikleri ikinci ekrana başarıyla entegre etti. Özellikle şirket, tanıtım materyallerinde yumurta pişirme zamanlayıcısı, su tüketimi takibi, İngilizce kelime ezberleme kartları ve yemek tarifi önerilerinin bu arka ekranda nasıl çalıştığını gösterdi.

Şirket, geçen yılki serinin arka ekranının kullanıcılar arasında oldukça popüler olduğunu belirtiyor. Günümüzde kullanıcılar, üzerindeki uygulama kartlarıyla günde 4 milyondan fazla etkileşime giriyor ve her gün ayarlanan yeni duvar kağıdı sayısı 3,5 milyonu aşıyor.

Gelişmiş kamera ve teknik özellikler

Ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi 18 Pro akıllı telefonları 2 nm üretim süreciyle üretilen yeni bir amiral gemisi mobil platformuyla donatılacak. Şirket kesin detayları açıklamasa da, bunun Qualcomm'un en üst seviye yeni SoC çipi olduğu neredeyse kesin. Akıllı telefonların yeteneklerinde kameralara özel önem verilmiş olup, iki adet 200 MP sensöre sahip güçlü bir Leica sistemi ile donatılacak.

Cihazlar, Super Pixel teknolojisine sahip yeni nesil bir ekran ve M11 aydınlatma sistemi ile gelecek. Ekran çevresindeki çerçeve ise rekor düzeyde inceltilerek sadece 0,99 mm'ye düşürüldü. Ayrıca kasa önemli ölçüde yeniden tasarlanarak, daha yumuşak köşelere sahip yeni bir metal çerçeveye kavuştu.

Batarya kapasitesi ve yenilikçi teknolojiler

Akıllı telefonların batarya kapasitesinin önceki nesillere göre önemli ölçüde artırılması dikkat çekiyor. Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mAh kapasiteli özel Jinshajiang bataryasıyla gelirken, daha gelişmiş Xiaomi 18 Pro Max versiyonu 8500 mAh bataryaya sahip olacak.

Bu modern bataryalarda silikon oranı %32'ye varan bir teknoloji kullanıldı. Bu sayede bataryanın fiziksel boyutları orantısız bir şekilde büyütülmeden kapasitesi önemli ölçüde artırılmış oldu.