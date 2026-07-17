Nöroteknoloji mucizesi: Felçli bir adam altı yıl sonra ellerini hareket ettirmeye başladı

·39·Teknoloji
Nöroteknoloji mucizesi: Felçli bir adam altı yıl sonra ellerini hareket ettirmeye başladı

Tıp ve ileri teknolojilerin kesişim noktasında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı: Yeni nesil bir nöroarayüz sayesinde tamamen felçli bir insan, sadece hareket etme yetisini değil, aynı zamanda hissetme yeteneğini de geri kazandı. Bu başarı, omurilik yaralanması nedeniyle hareket kabiliyetini kaybetmiş milyonlarca hasta için yeni bir umut kapısı aralıyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

New York eyaletinde yaşayan Keith Thomas, 2020 yılında geçirdiği bir kaza sonucu boynundan aşağısı felç olmuştu. Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, beynine özel mikroçipler implante ederek sinir sistemindeki kopuk bağlantıları yeniden kurmayı başardılar. Bu teknoloji, beyinden gelen sinyallerin doğrudan kaslara iletilmesini sağlıyor.

Beyin ve kaslar arasında dijital köprü

Sistemin çalışma prensibi oldukça karmaşık: İmplante edilen elektrotlar, hastanın bir hareketi gerçekleştirme niyetini okuyor ve hasarlı omuriliği baypas ederek komutu bilekteki sensörlere gönderiyor. Aynı zamanda parmak uçlarındaki sensörler, dokunma hissini beyne geri göndererek hastanın tuttuğu nesneyi hissetmesini sağlıyor.

35 haftalık yoğun eğitimin ardından Thomas'ın sağ elindeki güç yüzde 86, sol elindeki güç ise yüzde 62 oranında arttı. Kendi başına bardaktan su içmek, yemek yemek ve hatta yüzünü silmek gibi günlük hareketleri yapabilecek seviyeye ulaştı. En önemlisi, hassas ve kırılgan nesneleri bile dikkatlice tutmayı öğrendi.

Beklenmedik biyolojik iyileşme

Araştırmanın en şaşırtıcı yönü, teknolojinin sadece mekanik bir yardımcı olmakla kalmayıp hastanın sinir sistemini yeniden şekillendirmeye başlaması oldu. Bilim insanları, beyin ve omuriliğin eş zamanlı stimülasyon yöntemi sayesinde Thomas'ın sağ bileğindeki duyarlılığın kısmen kendiliğinden iyileştiğini belirtiyor.

Bu, nöroarayüz cihazı kapalıyken bile hastanın vücudunu hissetmeye devam ettiği anlamına geliyor. Böyle bir sonuç modern tıpta nadir görülen bir durum olup, uzun süreli felçten sonra sinir liflerinin yeniden canlanabileceğini kanıtlıyor.

Bu teknoloji şu anda klinik deney aşamasında olsa da uzmanlar gelecekte onu geniş kitlelere yaymayı planlıyor. Eğer bu yöntem başarısını kanıtlamaya devam ederse, sadece ellerin değil, bacakların da hareketini geri kazandırma olasılığı doğabilir. Bu, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan insanların hayatını kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir adım olacaktır.

TeknolojiTıpNöroarayüzİnovasyonBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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