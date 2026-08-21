Akıllı telefon ekranları pazarında yeni lider belli oldu

·11·Teknoloji
Akıllı telefon ekranları pazarında yeni lider belli oldu

Dünya akıllı telefon pazarında ekran üretimindeki uzun yıllara dayanan güç dengesi keskin biçimde değişti. ixbt.com'un haberine göre 2026'nın ilk yarısında mobil cihaz ekranı tedarikinde Çinli BOE mutlak liderliği ele geçirerek Koreli teknoloji devi Samsung Display'i geride bıraktı. Bu değişim, küresel teknoloji pazarındaki rekabetin ne kadar kızıştığını ve Asyalı üreticilerin konumlarını önemli ölçüde güçlendirdiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yılın ilk altı ayında dünya pazarına toplamda yaklaşık 1,12 milyar akıllı telefon paneli tedarik edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış anlamına geliyor. Sektördeki genel büyüme eğilimi, yeni nesil mobil cihazlara olan talebin istikrarlı biçimde devam ettiğini gösteriyor.

BOE'nin küresel pazardaki üstünlüğü

Çinli BOE, %25,2'lik pazar payıyla bu yılın ilk yarısında ilk sırada yer aldı. Şirket, söz konusu dönemde pazara yaklaşık 280 milyon panel gönderdi ve geçen yıla kıyasla büyüme oranını %7,1 artırdı. Uzmanlar bu başarıyı, özellikle ileri teknolojili ürünlerin payındaki artışla açıklıyor.

Özellikle BOE'nin esnek OLED ekran tedarik hacmi önemli ölçüde artarak 81,4 milyon adede ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 daha fazla. Şirket, gelecekte büyüme hızını daha da artırmak amacıyla yeni OLED G8.6 üretim hattını devreye aldı. Orta boy ekranların seri üretimi şu anda devam ederken mobil ürünler deneme aşamasında bulunuyor.

Samsung Display ve CSOT'nin sonuçları

Uzun yıllar boyunca bu pazara liderlik eden Samsung Display ise yaklaşık 170 milyon panel tedarik ederek ikinci sıraya geriledi. Buna rağmen şirketin sonuçlarında %0,9'luk küçük bir artış görüldü. İlginç olan, Samsung'un esnek OLED ekran üretiminin %34,5 artarak yaklaşık 120 milyon adede ulaşmasıydı. Bunun başlıca nedeni, iPhone akıllı telefonlarının yüksek satış performansı oldu.

İlk üç sırayı, Çin'in bir diğer büyük temsilcisi CSOT tamamladı. Şirket, %13,4'lük pazar payı elde ederek yaklaşık 150 milyon panel tedarik etti ve büyüme oranını %8,9 artırdı. CSOT'nin başarısına en büyük katkıyı a-Si tipi sıvı kristal ekranlar sağladı. Ancak üretim kapasitesini genişletme etkisinin azalması nedeniyle bu alandaki büyüme hızı yavaşlamaya başladı.

SamsungBOEAkıllı Telefon EkranlarıTeknolojilerOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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