Honor Magic 9 Pro Max kamera yetenekleri sergilendi

·4·Teknoloji
Honor Magic 9 Pro Max kamera yetenekleri sergilendi

Honor'un görüntü işleme baş mühendisi Lo Wei, sosyal medya hesaplarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ile çekilmiş benzersiz kareleri paylaştı. ixbt.com'un haberine göre uzman, Honor Magic 9 Pro Max kullanarak teleobjektif ve özel lenslerle çekilmiş dolunay fotoğraflarını paylaşarak cihazın optik potansiyeline yüksek not verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sunum ve fotoğrafların gösterimi, Honor markasının mobil fotoğrafçılık alanında yeni zirveleri fethetmeye çalıştığını gösteriyor. Şirket temsilcisi yaptığı açıklamada, rekabet gücüne ve teknolojik üstünlüğe vurgu yaparak, yüksek kaliteli mobil çekim imkanlarını daha da genişletme niyetinde olduğunu doğruladı.

Profesyonel seviyede aksesuar seti

Daha önce Honor, Magic 9 Pro Max akıllı telefonunun özel sürümünün kutu açılışını göstererek kullanıcılar için tasarlanmış sıra dışı aksesuar setini açıklamıştı. Büyük kutunun içinde akıllı telefonun yanı sıra iki harici lens, özel bir kılıf ve kamera sabitleme elemanları yer alıyor.

Üretici, bu seti sıradan bir mobil cihazdan ziyade profesyonel bir kamera ile çalışma deneyimine maksimum düzeyde yakınlaştırılmış bir çözüm olarak sunuyor. Bunun, mobil fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için tamamen yeni ufuklar açması bekleniyor.

Yenilikçi lensler ve teknik özellikler

Bu özel setin temel özelliği, 500 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip Honor Mega Teleconverter'dır. Şirket, bu çözümü sektörde ilk kez kullanılan türünün ilk ürünü olarak nitelendiriyor.

Ayrıca sete, günlük mobil çekim süreçleri için tasarlanmış kompakt 200 mm Honor Thumb Teleconverter da dahil edildi. Bu iki lens, kullanıcıların farklı mesafelerdeki nesneleri yüksek netlikte kaydetmelerine olanak tanıyor.

Akıllı telefonun kendisi alıcılara Moss Green, Silver ve Shadow Black gibi renklerde sunuluyor. Cihazın bellek yapılandırmaları da geniş bir seçeneğe sahip olup, kullanıcılar 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB ve en yüksek 16 GB+1 TB kapasiteli versiyonları seçebilecekler.

HonorMagic 9 Pro MaxAkıllı TelefonMobilografiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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