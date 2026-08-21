Elon Musk 2030'a kadar günde 30 Starship fırlatmayı planlıyor

·3·Teknoloji
Elon Musk 2030'a kadar günde 30 Starship fırlatmayı planlıyor

SpaceX Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, önümüzdeki yıllarda uzay uçuşlarının kapsamını büyük ölçüde genişletmeye yönelik iddialı planlarını açıkladı. Musk'a göre şirket, 2030 yılına kadar Starship roketini her gün 30 kez uzaya fırlatmayı hedefliyor. Ancak girişimcinin de kabul ettiği üzere bu etkileyici rakam bile günlük havayolu seferleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük kalıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre SpaceX, üretim ve uçuş sıklığını artırmak için istikrarlı çalışmalar yürütüyor. Elon Musk daha önce, 2024 yılında yılda 1.000'e kadar Starship üretme niyetinde olduğunu açıklamıştı. 2026'nın başlarında ise uzmanlar, bu ağır uzay aracını saatte bir kereden daha sık fırlatma olasılıklarını tartışmıştı.

Teknik Gelişmeler ve Testler

Şirket şu anda yeni prototipleri üzerinde aktif biçimde çalışıyor. Kısa süre önce Starship Ship 40 adlı yeni prototip, Christmas Adası kıyılarına başarıyla taşındı. Ardından Elon Musk, bu araçla ilgili yeni fotoğrafları sosyal medyada kamuoyuyla paylaştı.

Şirket mühendislerinin önündeki en önemli görevlerden biri, yeniden kullanılabilir teknolojileri uygulamaya geçirmektir. Elon Musk'ın açıklamasına göre SpaceX, önümüzdeki aylarda Dünya'ya dönen Starship'i özel bir fırlatma kulesi yardımıyla havada yakalamayı planlıyor. Bu, uzay aracının parçalarının yenilenme sürecini önemli ölçüde hızlandıracak.

Gelecek Beklentileri

Bu iddialı planların hayata geçirilmesinin uzay sektöründe köklü bir dönüşüm yaratması bekleniyor. Tüm testler başarıyla tamamlanırsa ilk yeniden kullanılabilir Starship'in yeniden uçuşu 2026'nın sonu veya 2027'nin başında gerçekleşebilir. Bu da insanlığın uzayı keşfetme hızını yeni bir aşamaya taşıyacak.

Günlük 30 uçuş havacılık ölçeğine kıyasla küçük görünse de uzay tarihi açısından bu, eşi benzeri görülmemiş bir adım. SpaceX, yeniden kullanılabilir roketleri sayesinde yalnızca yörünge uçuşlarının maliyetini düşürmeyi değil, aynı zamanda diğer gezegenlere seferler düzenlemek için gerekli altyapıyı oluşturmayı hedefliyor.

StarshipSpaceXElon MuskUzayRoket
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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