Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştı

Kozmonotik tarihinde yeni bir sayfa açıldı: SpaceX şirketinin süper ağır Starship roketi, bir sonraki test uçuşunda önemli bir dönüm noktasını aştı. ixbt.com'un bildirdiğine göre, Starship S41 uzay aracı motor arızalarına rağmen ilk kez başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu test, SpaceX için arka arkaya gerçekleştirilen on dördüncü uçuş olma özelliğini taşıyor. Uzmanların önüne koyduğu temel görev, aracı yörünge yörüngesine oturtmaktı. Uçuş sırasında teknik zorluklar ve motor arızaları yaşanmasına rağmen, mühendislik ekibi beklenen sonuca ulaştı.

Uçuş sırasındaki teknik testler

Uçuşun başlangıç aşamasında Super Heavy süper ağır güçlendiricisindeki bir Raptor motoru devre dışı kaldı. Ancak bu durum, aşamaların başarılı bir şekilde ayrılmasına ve güçlendiricinin suya yumuşak bir şekilde iniş yapmasına engel olmadı. Ardından güçlendirici normal prosedür gereği patladı, ancak test programına göre bu durum normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bir süre sonra, Starship aracının kendisinde de bir vakum motoru durdu. Buna rağmen, uçuşun başlamasından yaklaşık 25 dakika sonra, SpaceX uzmanları ikinci bir itki gerçekleştirdi ve araç planlanan yörüngeye başarıyla yerleşti.

Gelecekteki adımlar

Şu anda Starship S41 uzay aracının uçuşu devam ediyor. Kaynaktan alınan bilgilere dayanarak söylemek gerekirse, araç şu anda yaklaşık 275 kilometre yükseklikte ve saatte 26 bin kilometreden fazla hızla hareket ediyor.

Bu başarılı test, insanlığın gelecekte uzayı keşfetme ve diğer gezegenlere uçuş yapma planlarında önemli bir adım teşkil ediyor. SpaceX mühendisleri, elde edilen verileri analiz ederek gelecekteki uçuşları daha güvenli ve verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürecekler.