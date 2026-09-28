Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştı

·5·Teknoloji
Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştı

Kozmonotik tarihinde yeni bir sayfa açıldı: SpaceX şirketinin süper ağır Starship roketi, bir sonraki test uçuşunda önemli bir dönüm noktasını aştı. ixbt.com'un bildirdiğine göre, Starship S41 uzay aracı motor arızalarına rağmen ilk kez başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu test, SpaceX için arka arkaya gerçekleştirilen on dördüncü uçuş olma özelliğini taşıyor. Uzmanların önüne koyduğu temel görev, aracı yörünge yörüngesine oturtmaktı. Uçuş sırasında teknik zorluklar ve motor arızaları yaşanmasına rağmen, mühendislik ekibi beklenen sonuca ulaştı.

Uçuş sırasındaki teknik testler

Uçuşun başlangıç aşamasında Super Heavy süper ağır güçlendiricisindeki bir Raptor motoru devre dışı kaldı. Ancak bu durum, aşamaların başarılı bir şekilde ayrılmasına ve güçlendiricinin suya yumuşak bir şekilde iniş yapmasına engel olmadı. Ardından güçlendirici normal prosedür gereği patladı, ancak test programına göre bu durum normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bir süre sonra, Starship aracının kendisinde de bir vakum motoru durdu. Buna rağmen, uçuşun başlamasından yaklaşık 25 dakika sonra, SpaceX uzmanları ikinci bir itki gerçekleştirdi ve araç planlanan yörüngeye başarıyla yerleşti.

Gelecekteki adımlar

Şu anda Starship S41 uzay aracının uçuşu devam ediyor. Kaynaktan alınan bilgilere dayanarak söylemek gerekirse, araç şu anda yaklaşık 275 kilometre yükseklikte ve saatte 26 bin kilometreden fazla hızla hareket ediyor.

Bu başarılı test, insanlığın gelecekte uzayı keşfetme ve diğer gezegenlere uçuş yapma planlarında önemli bir adım teşkil ediyor. SpaceX mühendisleri, elde edilen verileri analiz ederek gelecekteki uçuşları daha güvenli ve verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürecekler.

StarshipSpaceXUzayRoketTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecekStarship V3 uzay uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek30 Ağustos 13:50SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurduSpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurdu22 Eylül 00:51Uzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyorUzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyor6 Eylül 02:29Elon Musk 2030'a kadar günde 30 Starship fırlatmayı planlıyorElon Musk 2030'a kadar günde 30 Starship fırlatmayı planlıyor21 Ağustos 14:52SpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyorSpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyor1 Eylül 13:54SpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yüklediSpaceX, okyanusta yüzen Starship aracını özel bir gemiye başarıyla yükledi27 Ağustos 21:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti