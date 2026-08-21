Qatar Airways, Starlink kurulu Boeing 787-9 uçağını dünyada ilk kez hizmete aldı

Havacılık sektöründe dijital teknolojiler hızla gelişirken Qatar Airways, geniş gövdeli Boeing 787-9 uçaklarında Starlink sistemini kullanmaya başlayan dünyanın ilk hava yolu oldu. Ixbt.com'un bildirdiğine göre bu adım, hava yolu filosu için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Yolcular artık gökyüzünde de yerdeki kadar yüksek hızlı internete erişebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kapsamda şirket, Boeing 787-8 modelindeki tüm uçaklarını da Starlink sistemiyle donatmayı tamamladı. Böylece bu teknolojiye sahip geniş gövdeli hava araçlarının toplam sayısı 150'ye ulaştı. Hava yolu, planlarını kararlılıkla sürdürerek tüm Boeing 787 uçaklarını 2026'nın sonuna kadar tamamen modernize etmeyi hedefliyor.

Rekor hızda modernizasyon

Hatırlanacağı üzere Qatar Airways, daha önce Boeing 777 filosunu yalnızca dokuz ayda, Airbus A350 uçaklarını ise sekiz ayda Starlink sistemiyle donatarak bir rekora imza atmıştı. Taşıyıcı şu anda Boeing 777, Airbus A350 ve Boeing 787 filoları arasında dünyanın Starlink destekli en büyük filosuna sahip. Geniş gövdeli uçakları donatma programı şimdiden yüzde 83'ün üzerinde tamamlandı.

Modern uydu internetinin kullanıma sunulması, yolcuların uçuş sırasında kısıtlama olmadan iletişim kurmasına, iş süreçlerini yönetmesine ve içerik izlemesine olanak tanıyor. Sunulan ücretsiz Wi-Fi ağının hızının saniyede 500 Megabit'e kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu da uçaktaki herkesin günlük dijital ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamasını sağlıyor.

İstatistikler ve günlük göstergeler

Starlink hizmetinin uçaklarda resmen kullanıma sunulduğu Ekim 2024'ten bu yana bu hizmetten yararlanan yolcu sayısı 23 milyonu aştı. Bu modern internet sistemiyle donatılan uçaklar toplamda 86 binden fazla uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Hava yolu şu anda Starlink desteğiyle her gün 323'e kadar uçuş gerçekleştiriyor.