Fizikçiler çok güçlü nötrino oluşumunu beşinci boyutla açıklıyor

Şubat 2023'te İtalya'nın Sicilya kıyılarında inşa edilmekte olan KM3NeT nötrino teleskobu, bilim dünyası için bilinmeyen ultra yüksek enerjili bir darbe kaydetti. Bu nötrinonun daha önce gözlemlenen benzer parçacıklardan tam 35 kat daha güçlü olması, astrofizik camiasında büyük ilgi uyandırdı. Üç yıl boyunca bilim insanları blazarlar ve kozmik ışın çarpışmaları gibi çeşitli teorileri incelediler, ancak hiçbiri ortaya çıkan sorulara tam bir yanıt veremedi. Physical Review D dergisinde yayınlanan yeni bir bilimsel çalışmada, Münih'teki Max Planck Fizik Enstitüsü'nden Dieter Lüst liderliğindeki grup, bu gizemli parçacığın başka bir dünyada değil, beşinci boyut içindeki bir kara delik patlaması sonucu oluştuğunu varsaydı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre söz konusu olan, ilk evrende Büyük Patlama'dan hemen sonra ortaya çıkan hipotetik nesneler, yani ilkel kara deliklerdir. Stephen Hawking'in teorisine göre bunlar yavaş yavaş buharlaşarak parçacıklar yayarlar. Asteroit kütlesine kadar olan böyle bir kara delik günümüze kadar varlığını sürdürmüş olabilir ve son patlaması bir nötrino akışına yol açmış olabilir. Bir yıl önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, Güneş'ten 2000 astronomik birim uzaklıkta bulunan böyle bir nesnenin KM3NeT tarafından kaydedilen darbeyi tetikleyebileceğini hesaplamışlardı. Ancak diğer araçların fotonları kaydetmemesi, bu versiyonun temel eksikliği haline gelmişti.

Hayatta kalan hipotetik beşinci boyutun sırları

Bu çelişkiyi çözmek için Lüst ve meslektaşları, kadim teoriye ek olarak "karanlık boyut" kavramını dahil ettiler. Harvard Üniversitesi uzmanı Cumrun Vafa tarafından öne sürülen fikre göre, beşinci boyut karanlık enerjinin ek bir etkisidir ve her uzay-zaman noktasında mikron boyutunda bir daire şeklinde mevcuttur. Yerçekimi dışındaki tüm etkileşimler dört boyutlu bir bran içinde sınırlı olduğundan, bu boyut görülemez. Eğer patlayan ilkel kara delik tam olarak bu boyutun içindeyse, fizik yasalarına göre ondan sadece nötrinolar çıkabilir ve fotonlar dışarı çıkamaz; pratikte de tam olarak bu gözlemlenmiştir.

Bu model, kendi içinde kozmik sicimlerin çöküşü sonucu oluşan kara delikleri de kapsamaktadır. Sicimlerin etrafındaki yüksek yoğunluk, kara delik oluşumu için yeterli koşulları yaratmıştır. Ancak şüpheci bilim insanları, beşinci boyutun varlığının henüz tam olarak kanıtlanmadığını vurguluyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden kozmolog Dan Hooper, araştırmacıların iddialarının çok cesur olduğunu ve bunları savunmanın zor olduğunu belirtti. Ayrıca, Güney Kutbu'ndaki çok daha büyük IceCube dedektörünün son 15 yıl içinde bu kadar yüksek enerjili tek bir nötrino bile kaydetmemiş olması ek sorular doğuruyor.

Gelecekteki araştırmalar ve yeni teleskoplar

Bilim insanlarına göre, yaklaşmakta olan evren keşif projeleri bu tür bilmecelere açıklık getirecektir. Özellikle Grönland'da inşa edilmekte olan Radyonötrino Gözlemevi, nötrinoları optik parlamalarla değil, radyo frekansları yardımıyla tespit edecektir. Bu durum, istasyonlar arasındaki mesafeyi genişleterek devasa enerjileri kapsama imkanı tanır. Ayrıca, IceCube ikinci nesil projesi, 500 kilometrekarelik bir alanda radyo anten ağı kurmayı planlıyor. Şimdilik KM3NeT tarafından kaydedilen darbe için kozmik ışınlar veya blazarlar gibi dünyaya daha yakın açıklamalar da mevcut olsa da, hiçbirinin tam olarak kanıtlanamaması nedeniyle beşinci boyuttaki kara delik hipotezi bilimsel tartışmalarda yerini koruyor.