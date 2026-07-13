Evren hakkındaki algımız yanlış mı? Kopernik İlkesi şüphe altında

Modern kozmolojinin temel taşlarından biri olan Kopernik İlkesi beklenmedik bir darbe aldı. Son araştırmalar, Evren'in düşündüğümüz gibi her yönde aynı yapıya sahip olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bu keşif, Evren'in oluşumu ve gelişimi hakkındaki temel teorilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) projesi kapsamında elde edilen verilerle yapılan yeni analizler, fizikçiler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Bilim insanları, 11 milyar ışık yılı mesafeye kadar yaklaşık 47 milyon galaksinin konumunu inceledi. Araştırma sonuçları ixbt.com tarafından yayınlandı.

Evren'in homojenliği hakkındaki şüpheler

Fizikçiler Francesco Sylos Labini ve Marco Galoppo tarafından yürütülen araştırma, Evren'in çok büyük ölçeklerde bile farklı yönlerde farklı göründüğünü gösterdi. Bu durum kozmolojik ilkeyle çelişiyor. Söz konusu ilkeye göre, galaksiler yakın mesafede kümeler oluştursa da, çok büyük mesafelerde maddenin istatistiksel olarak her yöne eşit dağılması gerekiyordu.

Bilim insanları çalışmalarında Angular Distribution of Pairwise Distances (ADPD) adlı yeni bir istatistiksel yöntem kullandılar. Bu yöntem, galaksi dağılımının mesafe ve yöne göre ne kadar değiştiğini değerlendirmeye olanak tanıyor. Analizler sonucunda tespit edilen anizotropi (yöne bağlı özellik değişimi), yaklaşık 3,26 milyar ışık yılı (bir gigaparsek) mesafeye kadar devam ediyor.

Einstein denklemleri yeniden mi gözden geçirilecek?

Daha önce bu tür homojen olmayan yapılar sadece onlarca veya yüzlerce megaparsek ölçeğinde gözlemlenmişti. Yeni araştırma ise bu değerin beklenenden bin kat daha büyük olduğunu gösteriyor. Eğer bu veriler bağımsız yöntemlerle doğrulanırsa, evren evriminin temel modellerini değiştirmek gerekecek.

Özellikle bilim insanlarının Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi denklemlerine yeni bir yaklaşım getirmeleri veya evrenin genişlemesini etkileyen daha karmaşık faktörleri hesaba katmaları gerekecek. Ayrıca karanlık maddenin etkileşimi hakkındaki hipotezler de güncellenebilir.

Şimdilik araştırmanın yazarları nihai bir sonuca varmak için acele etmiyorlar. Belki de çok daha uzak mesafelerde Evren istatistiksel olarak yine de homojen bir duruma gelebilir. Ancak DESI verileri, modern fiziğin önüne şimdiden beklenmedik ve karmaşık sorular koymayı başardı.