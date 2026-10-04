«Ona saygı ile eğiliyoruz»: Zidane, milli takımdan ayrılan Ronaldo hakkında konuştu

Portekiz milli takımından olaylı bir şekilde ayrılan 41 yaşındaki efsanevi forvet Cristiano Ronaldo etrafındaki tartışmalar tüm dünya futbol kamuoyunu sardı. Bu karmaşık durumda, yıldız oyuncunun eski hocası ve şu an Fransa milli takımını çalıştıran Zinedine Zidane, öğrencisine büyük bir saygı ve destek mesajı gönderdi.

Real Madrid ile üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Fransız teknik adam, Ronaldo'nun dünya futbolundaki yerinin ve eşsiz emeğinin her türlü tartışmanın üzerinde olduğunu vurguladı.

«Bana birçok kupa kazanmamda yardımcı oldu»

Zinedine Zidane, Ronaldo ile birlikte geçirdiği altın dönemleri hatırlayarak şu samimi ifadeleri kullandı:

«Onun tüm futbol kariyerini layıkıyla takdir etmeliyiz. Şahsen onunla aynı takımda çalışma şansına eriştiğim için gurur duyuyorum. Cristiano, birçok prestijli kupa ve unvan kazanmamda bana eşsiz bir şekilde yardımcı oldu. Ona karşı gerçek bir saygıyla eğiliyoruz. Hayatım boyunca birlikte ter döktüğüm ve vakit geçirdiğim tüm insanlara her zaman büyük bir hürmet duyarım».

Portekiz'deki demarş ve kariyeri noktalama kararı

Zidane'ın bu açıklaması, Ronaldo'nun milli formaya dramatik bir şekilde veda etmeye hazırlandığı bir dönemde geldi:

Teknik direktörle kriz: Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un sözünde durmaması ve kendisini yedek bırakma planı nedeniyle milli takım kampını vaktinden önce terk etmişti.

Milli takıma veda: Portekiz basınının son haberlerine göre, 234 maçta 146 gol atarak dünya rekorları kıran 41 yaşındaki kaptan, artık milli formayı giymeme kararı aldı.

Bir yanda ülkesinde sert eleştiriler ve siyasi tartışmalar devam ederken, diğer yanda Zidane gibi futbol dünyasının büyük figürleri Cristiano'nun tarihi büyüklüğünü herkese bir kez daha hatırlatıyor.