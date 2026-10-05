Eşinin kendisini tatile çıkarmamasından şikayetçi olan kadın boşanma davası açtı

Şarika'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisini seyahate, gezintiye veya çeşitli eğlence etkinliklerine çıkarma konusunda ilgi göstermemesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle aile danışmanlığı merkezine boşanma başvurusunda bulundu.

Bu olay BAE basınında geniş yer buldu. Olayla ilgili bilgileri, Şarika Mahkemeleri bünyesindeki Aile Rehberliği Bölümü Direktörü Dr. Roziya Hasan Al Raysi bir televizyon programında paylaştı.

Dr. Al Raysi, kadının daha önce Aile Rehberliği hizmetine başvurduğunu ve eşinin genellikle evde kalmayı tercih ettiğini, kendisini gezmeye, tatile veya eğlenceye çıkarma konusunda pek istekli olmadığını belirttiğini ifade etti.

Kadın, eşinin olumlu özelliklerini de özellikle vurguladı. Eşini cömert, sabırlı ve iyi huylu biri olarak tanımladı. Ancak erkeğin ev dışında vakit geçirmek ve eğlence aktivitelerine katılmak istememesi kadını endişelendirmeye başladı.

Şarika Aile Rehberliği Bölümü yetkilileri, kadına tatil ve gezintiler için erkek kardeşleri, kız kardeşleri ve diğer aile üyeleriyle vakit geçirebileceğini açıkladı. Ayrıca uzmanlar, sadece bu mesele yüzünden boşanma gibi kesin bir karar almamasını tavsiye etti.

Yetkililer, aile hayatında karşılıklı anlayış, uzlaşma ve birbirinin isteklerine saygı duymanın önemini vurguladı. Yaşam tarzı farklılıklarının ve tatil anlayışındaki görüş ayrılıklarının aile huzurunu bozmasına izin verilmemesi gerektiğini belirttiler.

Dr. Al Raysi, eşlerin yaşam tarzlarına veya tatil yöntemlerine bakış açılarının farklı olmasının bazen hoşnutsuzluk ve yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini, ancak her anlaşmazlığın evliliğin sona ermesiyle sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti.

Uzman ayrıca, her küçük anlaşmazlığı hemen hukuki veya ailevi bir çatışmaya dönüştürmekten kaçınma çağrısında bulundu. Özellikle evlilik ilişkisini ciddi şekilde etkileyen bir sorun bulunmadığı durumlarda, küçük farklılıkları büyük bir tartışmaya dönüştürmemenin önemli olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre, eşler arasındaki karşılıklı iletişim, anlayış ve uzlaşma, hayata dair farklı görüşlerden kaynaklanabilecek sorunları hafifletmede büyük önem taşımaktadır.