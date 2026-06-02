LIGO fizikçileri Büyük Patlama dönemi kara deliklerinin izini sürüyor

LIGO-Virgo-KAGRA iş birliğinden uluslararası bir fizikçi ekibi, Büyük Patlama'dan sonraki ilk saniyelerde ortaya çıkan varsayımsal nesneler olan ilkel kara delikler üzerine en kapsamlı analizi sundu. Araştırma, 85 kütleçekimsel dalga sinyalinin daha kaydedildiği O4a gözlem aşamasının sonuçlarına dayanıyor. Sonuç olarak, toplam gözlem kataloğu 161 olaya ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlkel kara delikler, karanlık madde rolü için en sıra dışı adaylardan biri olarak kabul edilir. Büyük yıldızların ölümüyle oluşan normal kara deliklerin aksine, bunlar evrenin erken dönemlerinde yüksek madde yoğunluğuna sahip bölgelerin çökmesi sonucu meydana gelmiş olabilirler. Güncellenmiş katalogdaki kütle dağılımında, standart yıldız evrimi modelleriyle açıklanamayan birkaç zirvenin varlığı, bilim insanlarını bu olaylar arasında ilkel nesnelerin olup olmadığını araştırmaya yöneltti.

Analizin ilk aşamasında sonuçlar oldukça umut verici görünüyordu: istatistiksel model, hipotez lehine çok güçlü bir kanıt olan ln B ≈ 30,5 seviyesinde bir Bayes faktörü gösterdi. Ancak sonraki kontroller, bu etkinin o kadar da güvenilir olmadığını ortaya koydu. İstatistiksel avantajın büyük kısmının, düşük kütleli alandaki birkaç sıra dışı olaydan, özellikle de nötron yıldızı olma olasılığı yüksek olan tartışmalı bir birleşmeden kaynaklandığı anlaşıldı. Bu olay çıkarıldığında katsayı ln B ≈ 1,7 seviyesine düştü.

Nihai sonuç, yeni verilerin kara deliklerin önemli bir kısmının ilkel kökenli olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunmadığını gösterdi. Yine de bu negatif sonuç, bu tür nesnelerin yaygınlığına ilişkin en katı kısıtlamaların belirlenmesine olanak tanıdı. Araştırmacılar, 0,6 ile 100 Güneş kütlesi aralığında ilkel kara deliklerin karanlık maddenin sadece yüzde birini veya on binde birini oluşturabileceğini belirlediler.

Bilim insanları ayrıca büyük gezegenlerin kütlesine eşit (Güneş kütlesinin 10^-4–10^-3'ü) çok daha hafif ilkel kara deliklerin var olma olasılığını da incelediler. Henüz bir aday bulunamamış olsa da, modern dedektörlerin hassasiyeti, bu tür nesnelerin karanlık maddenin %20'sine kadarını oluşturabileceği senaryoları test etmeye olanak tanıyor. LIGO-Virgo-KAGRA kataloğu genişledikçe, evrenin ilk dönemlerindeki süreçlerin incelenmesi daha kesin bir hal alıyor.