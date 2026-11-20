İngiltere Premier Lig, 2027/2028 sezonunun resmi takvimini onayladı. Yeni şampiyona 13 Ağustos'ta başlayacak ve son hafta maçları 21 Mayıs 2028'de oynanacak. Takvim oluşturulurken oyuncuların dinlenme süreleri, kış tatili dönemindeki maç yoğunluğu ve uluslararası turnuvalar gibi faktörler dikkate alındı.

Premier Lig'in resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, 2027/2028 sezonu 13 Ağustos 2027 Cuma günü başlayacak. Sezonun son haftası ise 21 Mayıs 2028'de gerçekleşecek.

Her zamanki gibi, şampiyonanın son haftasındaki tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Bu durum, sezonun belirleyici aşamasında şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve puan durumundaki diğer kritik sıralamalar için mücadele eden takımlara eşit şartlar sağlamayı amaçlıyor.

Oyunculara 75 günlük dinlenme imkanı

Yeni takvimin önemli noktalarından biri, 2026/2027 sezonu sona erdikten sonra oyunculara tam 75 gün dinlenme fırsatı tanınmasıdır.

Premier Lig yönetimi, sezonlar arası arayı koruyarak oyuncuların fiziksel toparlanmaları için gerekli koşulları sağlamaya odaklandı. Bu, özellikle bir sezon boyunca ulusal lig, kupa maçları, Avrupa turnuvaları ve milli takımlarda birçok maça çıkan oyuncular için büyük önem taşıyor.

Ayrıca, 2027/2028 Premier Lig sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce sona erecek. Bu da Avrupa turnuvaları takvimiyle uyumlu planlamanın bir parçasıdır.

33 hafta sonu ve hafta içi 5 tur

2027/2028 şampiyona takviminde hafta sonuna denk gelen 33 tur ve hafta ortasında oynanacak 5 tur planlanmıştır.

Böyle bir takvim, kulüplerin sezon içindeki maç yükünü dengelemeyi ve farklı turnuvalarda yer alan takımlar için planlama imkanlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Premier Lig kulüpleri aynı anda ulusal lig, FA Cup, Lig Kupası ve Avrupa turnuvalarında mücadele edebiliyor. Bu nedenle turlar arasındaki süre, toparlanma imkanı ve maç yoğunluğu oyuncuların durumunu doğrudan etkiliyor.

Noel ve Yılbaşı döneminde en az 60 saatlik ara

Premier Lig yeni sezon takviminde, kış tatili dönemindeki maçlar arasındaki süreye de özel önem verdi.

Noel ve Yılbaşı tatilleri döneminde iki tur arasındaki ara 60 saatten az olmayacak. Bu karar, oyuncuların fiziksel toparlanmasına daha fazla zaman ayırmak ve kış dönemindeki maç yoğunluğunu azaltmak amacıyla alındı.

İngiliz futbolunda tatil dönemi genellikle şampiyonanın en yoğun aşamalarından biridir. Kısa sürede birden fazla maç yapılması kulüpler için ciddi bir fiziksel yük oluşturuyor. Yeni takvimde ise turlar arasındaki arayı belirlenen standardın altına düşürmeyerek oyuncuların toparlanmasına olanak sağlanması hedefleniyor.

Böylece, 2027/2028 İngiltere Premier Lig sezonu 13 Ağustos'ta başlayıp 21 Mayıs 2028'de sona erecek. Yeni takvim sadece şampiyonanın ana tarihlerini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda sezon boyunca oyuncuların dinlenmesini ve maç yoğunluğunu yönetmeye yönelik önlemleri de içerdi.