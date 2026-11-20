NHL'deki 22. sezonunu geçiren Oveçkin'in mevcut sezon istatistikleri şu an için 6 puan. Hesabında 1 gol ve 5 asist bulunuyor.

O günden bu yana Oveçkin, forma giydiği 15 maçta rakip kaleye gol atamadı. Bu süre zarfında asistlerle takımına yardımcı olmaya devam etse de kişisel gol istatistiğini geliştiremedi.

41 yaşındaki hokeyci, son golünü 11 Ekim'de Seattle karşısında atmıştı. Ancak o maçta da Washington 3-5 mağlup olmuştu.

Böylece ünlü forvetin gol atamadığı seri üst üste 15 maça çıktı. NHL basın servisinden alınan bilgilere göre, bu Oveçkin'in ligdeki tüm kariyeri boyunca yaşadığı en uzun gol orucu.

Washington Capitals, NHL normal sezonu kapsamında Buffalo Sabres ile oynadığı karşılaşmayı 3-6 kaybetti. Bu maçta Aleksandr Oveçkin bir asist yapmasına rağmen rakip kaleyi havalandıramadı.

Aleksandr Oveçkin'in NHL kariyerinde ilk kez gol atamadığı seri 15 maça ulaştı. 41 yaşındaki Washington Capitals forveti, son maçta gol atamasa da bir asist yaparak takımına katkıda bulundu. Rus hokeycinin bu sonucu, profesyonel kariyerindeki kişisel antirekoru oldu.

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Oveçkin ve Gretzky arasındaki tarihi rekabet

Gol orucuna rağmen Aleksandr Oveçkin, NHL tarihinin en üretken hokeycilerinden biri olmaya devam ediyor. Stanley Kupası playoff maçları da dahil edildiğinde, atılan gol sayısı bakımından Wayne Gretzky'nin hemen arkasında yer alıyor.

NHL tarihindeki gol istatistikleri:

Wayne Gretzky (Kanadalı hokeyci) — 1016 gol;

Aleksandr Oveçkin (Rus hokeyci) — 1007 gol (normal sezon ve playoff).

Oveçkin normal sezonlarda 930 gol attı. Playoff golleriyle birlikte toplam sayısı 1007'ye ulaştı.

Bu rakam, Rus hokeyciyi Gretzky'nin tarihi rekoruna daha da yaklaştırdı. Ancak mevcut sezondaki gol orucu ve Oveçkin'in yaşı, sonraki performansını hokeyseverler için merak konusu haline getiriyor.

Oveçkin'in NHL'deki son sezonu mu olacak?

Verilen bilgilere göre bu sezon, Rus forvetin NHL'deki son sezonu olacak. Eğer durum böyleyse, Oveçkin'in kariyerinin son aşamasında Gretzky'nin toplam gol rekoruna ne kadar yaklaşacağı hokey dünyasının en çok konuşulan konularından biri olacak.

15 maçtır gol atamayan Oveçkin için sıradaki maçlar sadece takım sonucu değil, kişisel tarihi istatistikler açısından da önemli olacak. Gol orucunu ne zaman bozacağı ve kariyerinin son sezonunda başka neler yapacağı taraftarların yakın takibinde.