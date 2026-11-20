Michigan'dan ABD Senatosu'na seçilen Demokrat Abdul El-Sayed, Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirerek onu "aptal", "cahil" ve "aşırı narsist" olarak nitelendirdi. Ayrıca Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Trump'ın eksikliklerini çok iyi anladığını, ancak siyasi çıkarları uğruna onu kamuoyu önünde desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

El-Sayed bu görüşlerini gazeteci Mehdi Hasan'a verdiği röportajda dile getirdi. 6 Kasım'da Zeteo yayınında yer alan röportajdan kesitler, 17 Kasım itibarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Seçilmiş senatöre göre J.D. Vance, Trump'tan çok daha zeki ve daha derin siyasi analiz yeteneğine sahip. Ancak Başkan Yardımcısı, görüşlerini açıkça ifade etmek yerine Beyaz Saray liderinin politikalarını desteklemeyi tercih ediyor.

"Trump bir aptal, o cahil ve aşırı narsist. J.D. Vance ise gerçekten zeki" dedi El-Sayed.

El-Sayed, Vance'in başkanın tutarsız davranışlarını ve kararlarını anlamasına rağmen iktidara yakın kalabilmek için sadakat gösterdiğini belirtti. Senatör, Başkan Yardımcısını kendi siyasi hedefleri uğruna görüşlerinden ve ilkelerinden taviz vermekle suçladı.

Demokrat siyasetçi, Vance'in Trump'ın kararlarını daha önce destekleyip şimdi ise bunların olumsuz sonuçlarından uzak durmaya çalışmasını da eleştirdi. Ona göre, başkanın politikalarını sorgusuz sualsiz onaylamak Vance'in kendi siyasi geleceğine de zarar verebilir.

Bilgi için; Abdul El-Sayed, 3 Kasım'da yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı mağlup etti. Böylece ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu. Senatörlük görevi Ocak 2027'de başlayacak.