Anthropic, Claude Haiku 5.5 modelini tanıttı

Anthropic, önceki sürümden yaklaşık bir yıl sonra Claude Haiku 5.5 modelini tanıttı. Yeni model, hızlı performans ve nispeten düşük maliyetli kullanım için tasarlandı.

Şirketin açıklamasına göre Claude Haiku 5.5; kısa ve tekrarlayan görevler, veri sınıflandırma ve programlama ile ilgili süreçlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Model, hız ve maliyet arasındaki dengeyi iyileştirmeye odaklanıyor.

Anthropic tarafından sunulan sonuçlara göre Claude Haiku 5.5, bazı testlerde GPT-6 Luna'dan daha yüksek performans gösterdi. Özellikle OSWorld 2.1 testinde yeni model %72,4 başarı sağlarken, GPT-6 Luna %48,9'da kaldı.

GDPval-AA testinde de Claude Haiku 5.5 yüksek bir sonuç elde etti. Bu testte Haiku 5.5 1620 puan toplarken, GPT-6 Luna 1437 puan aldı.

Claude Haiku 5.5'in fiyatı 1 milyon giriş token'ı için 0,10 dolar, çıkış token'ı için ise 0,50 dolar olarak belirlendi. Anthropic, Claude Haiku 4.5 ile karşılaştırıldığında maliyetlerin %75'e kadar düştüğünü belirtti.

Böylece Anthropic, yeni modeliyle hızlı performans ve düşük maliyet gerektiren görev segmentinde rekabeti güçlendirmeyi hedefliyor.